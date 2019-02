Themen heute:

100 Jahre Citroen: Einzigartiges Kunstwerk "Made With Icons" /// FCA und Groupe PSA verlängern Partnerschaft bis 2023

1.

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens enthüllte Citroën auf der Rétromobile "Made With Icons": Das einzigartige Kunstwerk des Designers Jean-Baptiste Sénéquier besteht aus 263 eng mit der Marke verbundenen Elementen, deren künstlerische Anordnung den Doppelwinkel ergibt.

100 Jahre Innovation, Mut und Leidenschaft: Das Kunstwerk "Made With Icons" spiegelt die bewegte Geschichte der Marke Citroën wider. Der Designer Jean-Baptiste Sénéquier hat bereits in der Vergangenheit Kreationen für die Marke entworfen: "I love Citroën" in 2016 und "I Inspire Citroën" in 2017.

Anlässlich des Jubiläumsjahres hat Jean-Baptiste Sénéquier nun ein Kunstwerk geschaffen, das verschiedene Erkennungsmerkmale der Marke aufgreift. Bei der Auswahl der Elemente hatte er freie Hand. Innerhalb von sechs Monaten und in Zusammenarbeit mit dem Citroën Heritage Team ist ein sehenswertes Kunstobjekt entstanden. Das quadratische Format entspricht dem jener Werke, die der Designer bereits zuvor in Partnerschaft mit dem Unternehmen realisiert hat.

Jean-Baptiste Sénéquier ist selbst ein Liebhaber der Marke und besitzt einige Modelle aus verschiedenen Epochen. Für sein neuestes Werk ist er tief in die Geschichte der Marke eingetaucht: Serienfahrzeuge, Concept Cars, Rennwagen, aber auch Spielzeug, Werbung, das Citroën Logo und seine Entwicklung über die Jahre, markentypische Designelemente - all das gibt es zu entdecken.

2.

FCA Italy und die Groupe PSA haben eine Vereinbarung zur Verlängerung ihrer vor 40 Jahren begonnenen, erfolgreichen Kooperation im Bereich leichte Nutzfahrzeuge bis 2023 unterzeichnet.

Die Bedingungen der neuen Vereinbarung umfassen auch die Fortsetzung der Produktion von großen Transportern wie dem Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper durch das Joint Venture sowie die Fertigung zusätzlicher Einheiten, um den Bedarf der Marken Opel und Vauxhall abzudecken. Um die erwartete steigende Nachfrage bei FCA und der Groupe PSA bedienen zu können, haben beide Partner die Erhöhung der Produktionskapazitäten in Sevel ab 2019 mit potenziell zusätzlichen Schichten beschlossen. Die Vereinbarung sieht zudem ergänzend eine mittelfristige Nutzung von Produktionskapazitäten der Groupe PSA zur Montage bestimmter Versionen großer Transporter für die Marken Peugeot, Citroën, Opel und Vauxhall vor.

