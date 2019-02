Kursbewegende News gibt es heute bei Tom Tailor (WKN: A0STST), die nun vollständig chinesisch werden dürfte. Fosun heißt der chinesische Großaktionär, der sein Engagement bei der Hamburger Modegesellschaft ausbaut.

Bei der Beteiligung soll es allerdings nicht bleiben. Fosun strebt eine ganzheitliche Übernahme von Tom Tailor an. Die chinesische Beteiligungsgesellschaft ist in Deutschland bereits bekannt durch Engagements bei der BHF Bank oder der NAGA Group. Was können Aktionäre von Tom Tailor nun erwarten?

Fosun lanciert Übernahmeangebot zu 2,26 Euro je Aktie

Bereits am Montag verkündete Tom Tailor eine Finanzspritze über 8,6 Millionen Euro (nach Kosten) seitens der chinesischen Fosun. Das Geld fließt vor allem in die "laufenden Restrukturierungsmaßnahmen bei BONITA" ebenso wie in die Verbesserung der in Schieflage geratenen Eigenkapital- und Finanzierungssituation.

Mit dem neuesten Aktienerwerb erhöht ...

