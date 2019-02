ProSiebenSat.1 Media SE(ISIN: DE000PSM7770) trennt sich von Sabine Eckhardt, Vorstand Vertrieb & Marketing, und Dr. Jan Kemper, Group CFO & Vorstand Commerce, beide "im bestem Einvernehmen".

Max Conze, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Wir erzielen gute Fortschritte auf unserem Weg zu einem kundenorientierten, digitalen Entertainment- und Commerce-Powerhouse. Wir werden unsere bisherigen Geschäftssäulen künftig in einer effizienten Holdingstruktur führen, das wird unseren Transformationsprozess weiter beschleunigen. Im Zuge dessen ernennen wir Wolfgang Link und Michaela Tod zu Co-CEOs des Entertainment-Bereichs. Die beiden bringen umfangreiche lokale und globale Expertise mit - im deutschen Unterhaltungsmarkt und im Digitalgeschäft. Gleichzeitig freuen Conrad und ich uns darauf, gemeinsam mit Rainer Beaujean die Zukunft des Konzerns zu gestalten. Er hat für namhafte Unternehmen als CFO gearbeitet und kennt sich bestens aus mit Unternehmen in Transformationen. Bei Sabine und Jan möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Sabine war 15 Jahre eine tragende Säule von ProSiebenSat.1. Sie ist eine absolut inspirierende Führungspersönlichkeit und zählt zu den profiliertesten Managern der Branche. Ich bin sehr gespannt darauf, welcher Herausforderung sie sich als nächstes stellen wird. Jan hat die NuCom maßgeblich vorangetrieben und war mir in den vergangenen acht Monaten ein verlässlicher Partner. Er spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau der NuCom Group und war eine hervorragende Führungskraft für sein Team. Ich wünsche Beiden das Allerbeste für ihre berufliche Zukunft."{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Neue Struktur

Die ProSiebenSat.1 Group entwickelt ihre Drei-Säulen-Strategie weiter: Zum 1. April 2019 wird das Unternehmen auf Holding-Ebene ein neues Executive Committee etablieren, dem die Vorstände CEO, CFO sowie Deputy-CEO/Group General Counsel angehören. Gleichzeitig werden die darunter angeordneten Säulen - Entertainment Red Arrow Studios und NuCom Group - künftig jeweils von zwei Co-CEOs geführt. Alle Co-CEOs gehören neben ausgewählten Stabstellenleitern einem Executive Board an, das an den Vorstandsvorsitzenden Max Conze berichtet. Mit der Verlagerung operativer Entscheidungsprozesse auf die einzelnen Säulen ist der Konzern künftig deutlich agiler und schlagkräftiger aufgestellt und wird seine Transformation noch konsequenter vorantreiben.

Wolfgang Link, Chief Content & Channel Officer Entertainment, wird zum Co-CEO Entertainment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...