Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nach dem letzten großen Crash aus der zweiten Jahreshälfte 2018 unter die Marke von 5.873 US-Dollar fand der Bitcoin erst wieder im Bereich von grob 3.128 US-Dollar Halt und begann in diesem Bereich anschließend mit einer Bodenbildung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...