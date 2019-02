Telekom Austria rebrandet und rebrandet. Auf die jährlich wiederkehrenden Firmenwertabschreibungen in neunstelliger Höhe kann man sich bei der Telekom verlassen. 2017 wurden Firmenwerte in Höhe von 121,8 Mio. Euro abgeschrieben. Und wie wir letzte Woche erfahren haben, wurden auch 2018 wieder Firmenwerte in Höhe von 197,9 Mio. Euro abgeschrieben. Entschuldigend wird erwähnt, dass 2018 auch deshalb weniger Ergebnis als 2017 erwirtschaftet worden sei, weil man 2017 Latente Steuern in die Bilanz stellen habe können, 2018 nicht mehr. Man hofft als Aktionär halt, dass irgendwann die Bilanz "solide" sein wird, also nicht mehr von Firmenwerten aufgebläht, der Yesss-Kundenstock wurde immerhin 2017 endgültig abgeschrieben. Gleichzeitig bläht man ...

