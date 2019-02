Hamburg (ots) - Die Asklepios Kliniken Gruppe hat den niederländischen E-Health-Anbieter Minddistrict übernommen. Das Unternehmen ist in dieser Branche bereits Marktführer in Europa und hat seinen Schwerpunkt aktuell in den Niederlanden. Asklepios verfolgt das Ziel, Minddistrict zusammen mit anderen Anbietern auch in Deutschland zur Marktführerschaft zu führen. Ziel ist eine verbesserte Betreuung psychiatrischer Patienten. Die webbasierte Plattform von Minddistrict adressiert als Whitelabel-Anbieter alle Kliniken und ambulanten Einrichtungen in Deutschland und Europa sowie auch niedergelassene Psychologen und Psychotherapeuten, die ihre Therapieansätze mithilfe der individuell anpassbaren Module im psychiatrischen und psychosomatischen Setting digital ergänzen wollen.



"Asklepios deckt im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie zunehmend auch die Vor- und Nachsorge von Patienten mit psychischen Erkrankungen oder Problemen im Bereich der seelischen Gesundheit ab. Gleichzeitig wächst unser Konzern entlang der Wertschöpfungskette, wenn wir etablierte Anbieter aus dem Bereich E-Mental-Health wie jetzt Minddistrict oder vor kurzem die EAP-Anbieter wie Talingo und INSITE übernehmen", sagt Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender der Asklepios Kliniken Gruppe. "Minddistrict mit seiner Marktführerschaft in den Niederlanden ist dabei ein erster Schritt für eine zukünftige Auslandsexpansion in diesem Bereich. Parallel suchen wir auch andere Klinikträger, die gemeinsam mit uns die Produkte weiterentwickeln, um in Deutschland entsprechende Standards zu setzen."



Asklepios hat den niederländischen Softwarehersteller Minddistrict kürzlich übernommen, nachdem die auf unterschiedlichen Modulen basierende Online-Therapie in sieben Kliniken des Konzerns bereits sehr erfolgreich genutzt wird. Jetzt ist die Einführung in allen psychiatrischen Einrichtungen der bundesweit agierenden Klinikgruppe geplant. Minddistrict wird damit künftig in allen stationären, tagesklinischen und ambulanten Asklepios-Einrichtungen angeboten. Aktuell ist die ergänzende Online-Therapie auf Basis der Minddistrict-Module bereits in den Asklepios Kliniken Brandenburg, Göttingen, Harburg, Lübben, Nord, Stadtroda und Teupitz im Einsatz.



Dr. Mark Willems, Gründer und CEO von Minddistrict, sieht in der Weiterentwicklung und Expansion von Minddistrict eine große Bedeutung für den Markt und viele Chancen und Vorteile für Patienten und Therapeuten: "In den kommenden Jahren wird man sich im Gesundheitswesen zunehmend großen Herausforderungen stellen müssen. Ein wachsender Personenkreis muss mit Behandlungsangeboten von höchster Qualität zu gleichbleibenden Kosten behandelt werden. Es wird außerdem zu einem Paradigmenwechsel kommen, weg von der traditionellen Behandlung und hin zu integrierter, patientenorientierter und auf Prävention ausgerichteter Versorgung, die die Nutzenden mobil in ihrem Alltag erreicht. Minddistrict wird Asklepios dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu meistern und dabei die Autonomie und Selbstwirksamkeit der Patientinnen und Patienten stärken." Neben Asklepios unterstützt Minddistrict als Whitelabel-Anbieter auch andere Klinikgruppen und Universitäten bei der digitalen Transformation im Bereich der psychotherapeutischen Prävention und Therapie. "Dies wird auch in Zukunft so bleiben, da eine Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen die Vorteile digital unterstützter Behandlungsangebote erkannt hat. Nachdem die Wirksamkeit von evidenzbasierten E-Mental-Health-Angeboten in den vergangenen Jahren vielfach in Studien belegt wurde, sind digitale Gesundheitsangebote zunehmend sowohl im stationären als auch ambulanten Sektor relevant, um Versorgungslücken zu schließen und die Behandlungsqualität zu steigern", so Dr. Mark Willlems.



Die Vorteile von Minddistrict



Patienten mit Depressionen, Angststörungen, chronischen Schmerzen, Arbeitsstress oder Schlafstörungen können im Rahmen einer psychiatrischen Therapie in vielen Asklepios Kliniken bereits heute eine Online-Therapie als ergänzendes Angebot in Anspruch nehmen. Mit der webbasierten Plattform bzw. der App von Minddistrict können sie ihre Behandlung ohne finanzielle Eigenbeteiligung und auf freiwilliger Basis zu Hause am PC oder unterwegs auf dem Mobilgerät ergänzen. Die Patienten können die wissenschaftlich geprüften Online-Interventionen nutzen, um ihren Therapieerfolg zu festigen, gelernte Inhalte im Alltag zu erproben oder digitale Tagebücher zu führen. Das kann begleitet durch einen Therapeuten geschehen, oder auch unabhängig von einer Therapie im Sinne eines verbesserten Umgangs mit der Erkrankung, oder um Denkanstöße für eine Verhaltensänderung zu bekommen. Ziel des Einsatzes der Online-Plattform und der Module ist es, dass die Patienten selbstbestimmt an ihrer Besserung arbeiten und ihr Rückfallrisiko senken.



"Für viele Patienten verkürzt sich durch das neue, evidenzbasierte Online-Angebot die Wartezeit auf einen Therapieplatz in der stationären oder ambulanten Behandlung. Die Therapeuten werden von Routineaufgaben entlastet und können die wertvolle Zeit besser für intensive Gespräche mit den Patienten nutzen. Für den kompletten stationären und ambulanten Markt im Bereich der Psychiatrie bietet die Software den Vorteil, dass über ein spezielles Tool auch eigene Inhalte für die Minddistrict-Module entwickelt werden können, die dann perfekt auf den jeweiligen Behandlungsablauf abgestimmt sind", so Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender von Asklepios.



Über Asklepios



Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patienten mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 160 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2017 wurden 2,3 Mio. Patienten in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 47.000 Mitarbeiter. www.asklepios.com



Über Minddistrict:



Minddistrict wurde im Jahr 2008 von CEO Dr. Mark Willems gegründet und ist eine datensichere, flexible und nutzerfreundliche E-Mental-Health-Plattform mit einem breitgefächerten Produktkatalog an Online-Modulen, Tagebüchern und Fragebögen. Psychotherapeutische Einrichtungen nutzen die Plattform und den Katalog zur Behandlung oder Begleitung ihrer Patienten. Minddistrict hat jahrelange Erfahrung mit der Entwicklung und Implementierung von E-Mental-Health. Der Kundenkreis setzt sich aus Kliniken, Universitäten, Krankenkassen und niedergelassenen Therapeuten zusammen. Minddistrict ist im Bereich E-Mental-Health inzwischen Marktführer in den Niederlanden, mit Niederlassungen in Großbritannien und Deutschland, und ist auf dem US-amerikanischen und kanadischen Markt aktiv. Im Rahmen eines internationalen Forschungsnetzwerkes arbeitet Minddistrict mit einer Vielzahl von Universitäten zusammen. Mehr als 200.000 Nutzer in acht Ländern verwenden Minddistrict, um dauerhaft ihr Denken und Handeln zu verändern. www.minddistrict.com



