In der vergangenen Woche überraschte JP Morgan die Kryptowährungswelt. Die US-Bank bringt eine eigene Digitalwährung auf den Markt.



Der digitale Token heißt "JPM Coin" und soll zum Einsatz kommen, um Transaktionen zwischen Geschäftskunden fälschungssicher und quasi in Echtzeit abzuwickeln. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die Entwicklung des australischen Dollar. Dieser legte in diesem Jahr bisher gegenüber des Euros deutlich zu. Zudem wirft der Experte einen Blick auf den Ölpreis und erläutert, ob das Long-Szenario bei Öl der Sorte WTI noch intakt ist. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten