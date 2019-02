Von Bojan Pancevski und Sara Germano

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland beugt sich offensichtlich nicht dem Druck der USA und wird der chinesischen Huawei Technologies Co die Teilnahme am Aufbau des neuen Mobilfunknetzes 5G wahrscheinlich ermöglichen. Ein vor zwei Wochen erarbeiteter Vorschlag einer kleinen Gruppe relevanter Minister werde am Dienstag in einem Fraktionsausschuss erörtert, hieß es von Regierungsvertretern.

Washington hatte bei der Suche nach Verbündeten auch Deutschland aufgefordert, Ausrüstungen von Huawei beim 5G-Aufbau nicht zu nutzen. Die Amerikaner fürchten Spionage und entsprechend um die nationale Sicherheit.

Doch selbst wenn die Gruppe am Dienstag dem Vorschlag folge, könne er im Parlament noch auf Widerstand stoßen, führte eine kleine Gruppe von Beamten und Politikern an, die Huawei aus strategischen und Sicherheitsgründen den Zugang untersagen wollen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer will den chinesischen Telekomausrüster nicht vom Aufbau des Netzes mit dem nächsten Mobilfunkstandard 5G ausschließen, hatte auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) bereits vor einigen Tagen berichtet. Der CSU-Politiker wolle das Unternehmen aber besser kontrollieren. Die Kontrolle würde sich demnach auf alle Anbieter beziehen. Alle einschlägigen Unternehmen sollten ihre Produkte unter Sicherheitsaspekten zertifizieren lassen und eine Art Spionageverbot (no spy) unterzeichnen.

Huawei, einer der weltweit größten Telekommunikationsausrüster, steht seit längerem in der Kritik, eine Gefahr für die Cybersicherheit zu sein. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung der deutschen Cybersicherheitsbehörde mit Hilfe der USA und anderer Verbündeter konnte nicht zeigen, dass das chinesische Unternehmen seine Ausrüstung nutzen könnte, um heimlich Daten abzuschöpfen, so hochrangige Behörden- und Regierungsvertreter. Ein Beamter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und zwei Cybersicherheitsexperten des Innen- und Außenministeriums sagten, die Untersuchung in Deutschland und bei anderen Verbündeten habe keine Hinweise auf Fehlverhalten von Huawei ergeben.

