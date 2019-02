Mit einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommissare bezwecken sechs Banken, darunter die Deutsche Bank, die geplante polnische Abgabe zu blockieren.

Deutsche Bank, Commerzbank und Raiffeisen Bank International haben unterrichteten Kreisen zufolge die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union aufgefordert, eine geplante polnische Abgabe zu blockieren, die Kreditnehmern von Hypotheken in Fremdwährung helfen soll.

Die Firmen gehören zu sechs Banken, die einen Brief an die EU-Kommissare geschrieben haben. In diesem argumentieren sie, dass ein vom polnischen Parlament erwogener Gesetzentwurf gegen die EU-Vorschriften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...