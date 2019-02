EXCHANGE NOTICE 19 FEBRUARY 2019 BONDS CHANGE OF TRADING LOT The trading lot of the following bonds will be changed to 1 000 as of February 20, 2019. Identifiers: Issuer ISIN Trading code SG Issuer FI4000113170 SGI_GTM_2063 BNP Paribas FI4000260971 BNPO_GTM_3090 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * * * * * * * * * * TIEDOTE 19.2.2019 LAINAT PÖRSSIERÄN MUUTOS Seuraavien lainojen pörssierä muuttuu 20.2.2019 alkaen. Uusi pörssierä on 1 000. Perustiedot: Liikkeeseenlaskija ISIN Kaupankäyntitunnus SG Issuer FI4000113170 SGI_GTM_2063 BNP Paribas FI4000260971 BNPO_GTM_3090 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260