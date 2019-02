FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement bekommt im kommenden Jahr einen neuen Chef. Der Vorstandsvorsitzende Bernd Scheifele scheidet nach 15 Jahren an der Konzernspitze im Februar 2020 aus dem Vorstand aus, wie der DAX-Konzern mitteilte. Seine Nachfolge übernimmt sein derzeitiger Stellvertreter Dominik von Achten, dessen Bestellung der Aufsichtsrat um fünf Jahre bis Ende Januar 2025 verlängerte.

Nach der vorgeschriebenen Karenzzeit von zwei Jahren werde Scheifele auf der Hauptversammlung 2022 für den Aufsichtsrat kandidieren, wo er den Vorsitz übernehmen soll.

Der Vertrag von Finanzvorstand Lorenz Näger, der seit 2004 amtiert, wurde bis Ende Mai 2022 verlängert und Näger zum neuen m neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Heidelbergcement-Vorstand Jon Morrish übernimmt 2020 die Verantwortung für das Konzerngebiet West- und Südeuropa von von Achten. Chris Ward, der bisher die Leitung der Region Kanada innehatte, rückt neu in den Vorstand auf und übernimmt das Konzerngebiet Nordamerika von Morrish. Neu bestellt wurde zudem Ernest Jelito, derzeit verantwortlich für die Aktivitäten von Heidelbergcement in Polen. Er übernimmt bereits am August 2019 die Verantwortung für Nord- und Osteuropa-Zentralasien von Albert Scheuer, der aus dem Vorstand ausscheidet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2019 08:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.