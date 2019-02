REDWOOD CITY, Kalifornien, Feb. 19, 2019, die auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft mit frei zugänglichen digitalen Medien, hat heute den vierten quartalsweise erscheinenden "Quarterly Mobile Index" (QMI) für 2018 veröffentlicht. Der Bericht zeigt die wichtigsten Trends auf, die das Wachstum im Bereich der Werbung auf Mobilgeräten beeinflussen, und ermöglicht es Verlagen und Werbetreibenden, intelligentere Entscheidungen bezüglich ihrer Strategien für programmatische Werbung zu treffen.



Werbetreibende interessieren sich zunehmend für die verbesserte Ausrichtung und die verstärkte Kundenbindung von In-App-Werbung auf Mobilgeräten. Viele Käufer entscheiden sich bei diesem Inventar auf programmatische Transaktionsmethoden). Der QMI-Bericht für das vierte Quartal 2018 von PubMatic zeigt auf, dass die Ausgaben für In-App-Videowerbung im Vergleich zum Vorjahr 2018 um mehr als 200 Prozent gestiegen sind, da Käufer vermehrt auf In-Stream-Möglichkeiten setzen. Im Bereich der In-App-Umgebung fasst inzwischen darüber hinaus die Technologie für Header-Gebote durch. Im Vergleich zu 2018 wächst die Anzahl von Impressionen um mehr als das 300-Fache.

Innovative Technologien wie serverseitige (S2S) Header-Gebote bieten Verlagen die Möglichkeit, die Vorteile der Effizienz und des zunehmenden Wettbewerbs zu nutzen. Qualitätsprobleme sind jedoch nach wie vor eine Herausforderung für In-App-Werbung, die Käufer dazu bewegt, sich auf private Marktplätze für In-App-Inventar zu verlassen. Da der offene Markt für das Web sicherer wird, verzeichneten Desktop- und Web-Werbung auf Mobilgeräten einen Anstieg in Bezug auf OpenRTB-Transaktionen. Das In-App-Inventar verzeichnete hingegen ein relativ geringes Wachstum in Bezug auf OpenRTB, während die Anzahl von PMP-Impressionen um 78 Prozent zunahm.

"Anzeigen auf Mobilgeräten sind unbestreitbar ein großer Wachstumsmotor für die Branche der programmatischen Werbung, angetrieben durch die enormen Möglichkeiten, die bei In-App-Werbung verfügbar sind", sagte Jeff Hirsch, CMO und Head of US Publisher Development bei PubMatic. "PubMatic setzt sich für die Weiterentwicklung der Technologien und Dienstleistungen ein, die es unseren Kunden ermöglichen werden, programmatische In-App-Werbung zu nutzen. Wir erkennen auch an, dass wir alle zusammenarbeiten müssen, um die verbleibenden Qualitätsprobleme anzugehen, damit wir das volle Potenzial des Formats voll ausschöpfen können."

Für das Jahr 2019 wird erstmals prognostiziert, dass Werbung auf Mobilgeräten ein Drittel der weltweiten Werbeausgaben ausmachen wird, was einen Markt mit ein Wert von über 230 Milliarden US-Dollar bedeutet). Der QMI-Bericht für das vierte Quartal 2018 von PubMatic zeigt fünf wichtige Trends auf, mit Hilfe derer Verlage und Werbetreibende im Jahr 2019 weitere Kapitalgewinne erzielen können:

In-App-Möglichkeiten führen dazu, dass Werbung auf Mobilgeräten eine führende Position im Bereich des digitalen Videos einnimmt.

In-App-Header-Gebote etablieren sich zunehmend.

Werbetreibende nutzten zunehmend private Marktplätze, um die Qualität von In-App-Werbung zu verbessern.

Die In-App-Monetarisierung war sehr erfolgreich, während das mobile Web das größte Wachstum verzeichnete.

Feiertagseinkäufe haben die weltweiten Ausgaben für Anzeigen auf Mobilgeräten erheblich gesteigert.

Mit diesem Bericht erhalten Verlage und Medienkäufer Einblicke in die Trends und Innovationen, die diesen aufstrebenden Markt beeinflussen, und sind besser positioniert, um die wachsenden Möglichkeiten der In-App-Werbung zu nutzen. Als führender Anbieter von mobilen Werbetechnologien wird PubMatic im Laufe des Jahres weiter in den Ausbau seiner Fähigkeiten investieren, insbesondere in den Bereichen In-App, Video, Header-Gebote und PMPs. PubMatic hat das Engagement des Unternehmens in diesen Bereichen signalisiert und Pläne angekündigt, die Zahl der Beschäftigten im Jahr 2019 um mehr als 20 Prozent zu erhöhen, um die anhaltenden Bemühungen des Unternehmens im Bereich Werbung auf Mobilgeräten und Videowerbung zu unterstützen .

Um den QMI-Bericht für das vierte Quartal 2018 von PubMatic herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://pubmatic.com/reports/qmi-q4-2018/ .

QMI-Methologie

Das Ertrags- und Datenanalyseteam von PubMatic analysiert monatlich mehr als 12 Billionen Gebote von Werbetreibenden und nutzt dabei die branchenweit besten Analysefunktionen. Der QMI für das dritte Quartal 2018 enthält Impressionen, Einnahmen und eCPM-Daten aus diesen Berichten, um eine umfassende Analyse der wichtigsten Trends in der Branche für mobile Werbung zu ermöglichen. Die Daten stammen aus dem vierten Quartal 2018 (d. h. vom 1. Oktober 2018 bis 31. Dezember 2018) und aus dem Kalenderjahr 2018 sowie den entsprechenden Vorjahreszeiträumen. Die Analyse basiert, sofern nicht anders angegeben, auf Daten von PubMatic-Daten. Prozentsätze in einigen Zahlen summieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht auf 100 Prozent. "Monetarisierte Impressionen" oder "bezahlte Impressionen" werden als Impressionen definiert, die über die PubMatic-Plattform verkauft wurden, und "eCPM" sind die effektiven Kosten pro 1.000 Impressionen.

Diese Pressemitteilung und der QMI können Ungenauigkeiten enthalten und der QMI basiert auf Betriebsdaten, die nicht von einem Dritten geprüft oder bestätigt wurden. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ergebnisse und andere Ereignisse enthalten, die noch nicht eingetreten sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zukünftiger Risiken und Unwägbarkeiten erheblich von den von PubMatic geäußerten Erwartungen abweichen. PubMatic beabsichtigt nicht, die in dieser Pressemitteilung oder im QMI enthaltenen Informationen zu aktualisieren, wenn Informationen oder Aussagen, die hierin oder darin enthalten sind, unzutreffend sind oder sich später als unzutreffend herausstellen.

