Songtradr, die größte Musiklizenzierungsplattform der Welt, gab heute bekannt, dass sie Big Sync Music Ltd., die weltweit führende Full-Service-Lizenzagentur für kreative Musik, übernommen hat.

Big Sync mit Hauptsitz in London ist mit einem für den Raum Asien-Pazifik orientierten Team in Singapur und einem Nord-/Südamerika-orientierten Team in New York der größte globale Musikeinkäufer seiner Art. Musik wird für lokale, regionale und weltweite Werbekampagnen im Auftrag von bekannten Marken wie Dove, Knorr, Magnum und AXE über Johnnie Walker, Samsung, Amazon und Lipton bezogen. Songtradr ist der einzige vollautomatische, offene Musiklizenzmarktplatz der Welt mit über 400.000 Künstlern und Katalogen aus über 190 Ländern, die Echtzeit-Datenintelligenz entwickeln, wie z. B. die Nutzung von Streaming- und sozialen Metadaten, um das Lizenzerlebnis zu steuern.

"Big Syncs globale Präsenz und die Zusammenarbeit mit großen internationalen Marken, kombiniert mit der Technologie von Songtradr und unserer wachsenden Gemeinschaft von Künstlern, schafft eine beispiellose Musiklizenzlösung für alle Beteiligten", so Songtradr-Gründer und CEO Paul Wiltshire.

Dominic Caisley, CEO und Mitbegründer von Big Sync, sagte: "Durch den Einsatz der Technologie von Songtradr sind wir nun in der Lage, unsere Dienstleistungen um einen optimierten Zugang zu einer größeren Gemeinschaft von hochqualifizierten Musikern zu erweitern. Die Daten- und Technologieinfrastruktur von Songtradr ermöglicht es Big Sync ebenfalls, die Markenproduktzielgruppe mit einer datengesteuerten Musikauswahl abzugleichen. Die Kombination dieser Datenintelligenz mit der Erfahrung unserer Teams bei der Musikbetreuung ist ein entscheidender Faktor und wird unseren Kunden einen effizienteren und transparenteren Service bieten."

Die Akquisition war eine Multi-Millionen-Dollar Bar- und Eigenkapitaltransaktion und führte dazu, dass der Mitbegründer von Big Sync, Unilever Ventures, der Risikokapitalfinanzierungsarm von Unilever, ausstieg und Minderheitsaktionär von Songtradr wurde.

Big Sync wird weiterhin unabhängige Dienstleistungen in den Bereichen Musikaufsicht, Komposition, Lizenzierung und Rechtemanagement für seine Blue-Chip-Kunden anbieten. Die Übernahme stellt einen Paradigmenwechsel für die weltweite Musiklizenzierung dar, der Marken, Rechteinhabern, Kreativagenturen und Künstlern unübertroffene Dienstleistungen und mehr Transparenz bietet.

Über Big Sync Music

Big Sync Music ist die weltweit führende Full-Service- und Kreativagentur für Musikbetreuung, die direkt für Marken und deren Partneragenturen arbeitet. Mit Niederlassungen in London, New York, Stockholm und Singapur arbeitet das Unternehmen jeden Monat an Hunderten von Projekten für Kunden wie die von Kritikern gefeierten und preisgekrönten globalen Kampagnen von Magnum, Samsung, AXE, Dove, Ponds, Lipton, Marmite und Knorr.

Über Songtradr

Songtradr verbindet Künstler auf einem vollautomatischen, weltweiten Marktplatz für Musiklizenzen mit Film, Fernsehen, Marken und anderen Medien. Musikschaffende kontrollieren ihre Inhalte und Rechte und haben die Möglichkeit, ihre Musik durch Lizenzierung für alle Medienformen zu monetarisieren, einschließlich der Verteilung an alle wichtigen Streaming-Plattformen. Mit den proprietären Technologien von Songtradr können Musikbetreuer, Marken, Filmemacher und andere Kreative Musik von einer großen Gemeinschaft von Künstlern, Bands, Plattenfirmen und Verlagen lizenzieren.

