Am ersten Handelstag nach dem langen Wochenende halten sich die US-Anleger an der Seitenlinie bedeckt. Eine chinesische Delegation wird heute mit US-Vertretern weiter nach Lösungen im Handelsstreit zwischen den Ländern suchen. Sofern Details der Verhandlungen nach außen dringen, könnte der Markt stärker in Bewegung geraten. Zuletzt sprach US-Präsident Donald Trump von "sehr konstruktiven Gesprächen." Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

