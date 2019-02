In Erwartung der neuen EU-Gesetzgebung über die CO 2 -Emissionsziele für Fahrzeuge, die im Jahr 2020 in Kraft treten wird, wurden bereits erste Aufträge auf dem Automobilmarkt platziert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190219005605/de/

Dank diesem Erfolg erhielt SP3H die zweite Tranche in Höhe von 473.000 Euro von der EU, wodurch sich der seit Oktober 2017 erhaltene Betrag auf insgesamt 1 Mio. Euro erhöht hat.

Im Sommer 2017 erhielt VIP das renommierte H2020-Label "EIC SME Instrument Phase 2" in der Kategorie "Transport Smart City Mobility". VIP verfügt über ein Gesamtbudget von 1,7 Mio. Euro und wird von der Europäischen Union zu 70%, also mit 1,2 Mio. Euro, subventioniert. Damit ist es SP3H gelungen, in den angesehenen Kreis der französischen Gewinner der Programme H2020 EIC SME Instrument Phase 1 und 2 aufgenommen zu werden.

VIP ist das Vorproduktionsphasenprogramm der Fluidbox-Sensoren. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten miniaturisierten Scanner, der in der Lage ist, die Qualität von Kraftstoffen in Fahrzeugen zu analysieren. Das Herzstück des Programms steht nach wie vor in engem Zusammenhang mit der CO 2 -Belastung durch Fahrzeuge und dem von der europäischen Gesetzgebung bis 2030 festgelegten Ziel einer Emissionssenkung um 40%.

Im Rahmen der Aktivitäten zur Innovationsförderung, die von der Europäischen Union in der Phase 3 der EIC SME Instrument Programme unterstützt werden, sind diese intelligenten, vernetzten Mikrosensoren einer neuen Generation nun in der Lage, eine Vielzahl von Strömungsmedien zu analysieren, sodass SP3H damit die Türen des Marktes für Analyseanwendungen in der Industrie 4.0 öffnen kann.

Über EIC SME Instrument

Horizon 2020 EIC SME Instrument finanziert mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro bahnbrechende Kleinunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und globalen Ambitionen, die durch Innovationen neue Märkte eröffnen. Nur die innovativsten Unternehmen werden ausgewählt. 25% der im Rahmen des EIC SME Instrument finanzierten Unternehmen zählen laut Venture Radar zu den 10% der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa.

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

Über SP3H

SP3H ist im französischen Aix-en-Provence im Technopôle Environnement Arbois Méditerranée angesiedelt. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat das Unternehmen über 20 Mio. Euro investiert. Die von SP3H entwickelten fluidBOX-Sensoren sind sehr robust und analysieren in Echtzeit die Qualität von Flüssigkeiten für die Prozessindustrien, können jedoch auch den Kraftstoff in einem Fahrzeug analysieren und diese Informationen zur Kraftstoffqualität drahtlos weiterleiten.

http://www.sp3h.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190219005605/de/

Contacts:

Alain Lunati

Tel. +33 (0) 4 42 97 69 50

contact@sp3h.fr