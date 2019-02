München (ots) - Die Business- und IT-Beratung Q_PERIOR ist weiter

auf Wachstumskurs: Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das

Beratungsunternehmen einen Umsatz von 195 Mio. Euro (+10%). Damit

unterstreicht Q_PERIOR seine Stellung als eines der führenden

deutschen Beratungsunternehmen und setzt das zweistellige Wachstum

der vergangenen Jahre fort.



Neben der allgemein positiven Marktentwicklung trugen vor allem in

den Märkten Versicherungen, Automotive & Industrie und TTL (Travel,

Transport and Logistics) der Gewinn neuer Beratungsmandate sowie der

Ausbau des Bestandskundengeschäftes zum Erfolg bei. "Mit den neuesten

Geschäftszahlen knüpfen wir nahtlos an das erfolgreiche Wachstum der

vergangenen Jahre an", so Klaus Leitner, CFO bei Q_PERIOR. "Mit der

überaus positiven Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir

unseren Umsatz binnen vier Jahren mehr als verdoppelt und sind in

dieser Zeit deutlich stärker als der Gesamtmarkt gewachsen."



Veränderung der Märkte erfordert innovative Lösungen



Wachstumstreiber im Jahr 2018 war erneut die steigende Nachfrage

nach Konzeption und Umsetzung digitaler Projekte. "Mit unserer

langjährigen Expertise bei der Integration von Business und IT

profitieren wir von den sich rasant ändernden Marktgegebenheiten", so

Karsten Höppner, CEO bei Q_PERIOR. "Der Kunde erhält von uns

intelligente Lösungen, die es ihm ermöglichen, schneller auf die

Anforderungen des Marktes mit neuen Geschäftsmodellen zu reagieren."



Dass es Q_PERIOR gelingt, zukünftige Technologien mit einem echten

Mehrwert zu versehen, belegt der aktuelle Innovationsreport des

Wirtschaftsmagazins brand eins: Das Beratungsunternehmen wurde nach

der Auswertung von mehr als 20.000 Expertenurteilen in Bezug auf

"Exzellenz bei Produkt oder Dienstleistung sowie bei Prozessen oder

Unternehmenskultur" in die Liste der innovativsten Unternehmen

Deutschlands aufgenommen.



Mehr Kundennähe und Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter



Neben der Planung und Umsetzung von innovativen Ideen spielt die

Nähe zum Kunden eine entscheidende Rolle für den Erfolg des

Unternehmens. Q_PERIOR hat die Anzahl der Berater bis Ende 2018 daher

auf mehr als 1.100 ausgebaut und mit Stuttgart den zwölften Standort

eröffnet. Darüber hinaus wurden in den zurückliegenden Monaten

interne Prozesse grundlegend überarbeitet, um in Zukunft noch

flexiblere Liefermodelle am Markt und alternative Karriere- und

Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Bewerber anzubieten.

Davon profitieren nicht nur Kunden und aktuelle Mitarbeiter, sondern

auch die mehr als 150 neuen Experten, die im Jahr 2019 eingestellt

werden sollen.



Zum Unternehmen:



Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mit

Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada

und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstützt Großunternehmen und

große Mittelstandsunternehmen mit integrierter Fach- und

IT-Kompetenz.



Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken,

Travel, Transport and Logistics, Automotive & Industrie, Energy und

öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendes

Beratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Business

Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement, Projekt- &

Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Management, Supply Chain

Management und Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR

erfolgreich Projekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen

Transformation wettbewerbsfähiger machen.



Kunden (Auswahl):



A1, Allianz, Audi, Basler Versicherung, BMW, Brau Union,

Commerzbank, DEVK, DZ Bank, EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover

Rück, Infineon Technologies, Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft,

Merkur Versicherung, Paysafe Card, Provinzial NordWest, Saubermacher,

Siemens, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post,

Swisscom, Swiss Re, Talanx, Twinformatics, Verbund, Vienna Insurance

Group, Volkswagen, Wüstenrot & Württembergische





