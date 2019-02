Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat mehr als 6.100 Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.Rund ein Drittel der Fonds halte ein Top-Rating - also (A) oder (B). Bewertet würden Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen seien.Der größte Fonds mit einem Upgrade sei in diesem Monat der JPM Emerging Markets Equity (ISIN LU0217576759/ WKN A0F6XF). Der fast sechs Mrd. Euro schwere Fonds aus der Peergroup "Aktien Emerging Markets" werde von Leon Eidelman and Austin Forey gemanagt. Der Fonds habe bereits seit 14 Monaten ein Top-Rating (B) innegehabt und verbessere sich nun auf das höchste Rating (A). Er gehöre damit zu den 8% der am besten bewerteten Fonds in Deutschland. Das letzte Mal habe der Fonds das höchste Rating vor knapp zehn Jahren getragen. ...

