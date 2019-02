Die Fluggesellschaft Air France kündigt eine Kooperation mit dem französischen Startup Carwatt an. Ziel des Gemeinschaftsprojekts ist es, in den Fahrzeugen, die zum Be- und Entladen von Gepäck genutzt werden, die Dieselmotoren durch E-Antriebe aus recycelten Materialien zu ersetzen. Der erste betriebsbereite Prototyp wurde kürzlich am Pariser Flughafen Charles de Gaulle in Betrieb genommen. Die Umrüstung ...

