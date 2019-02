Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Februar überraschend deutlich verbessert. Der NAHB-Hausmarktindex sei um 4 Punkte auf 62 Punkte gestiegen, teilte die National Association of Home Builders (NAHB) am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten hingegen nur mit einem leichten Anstieg auf 59 Punkten gerechnet.

Die niedrigen Zinsen und der robuste Arbeitsmarkt stützen laut Experten den Häusermarkt. Im Vormonat hatte der Indikator mit 56 Punkten den niedrigsten Wert seit drei Jahren erreicht. Die Befragten hätten jedoch inzwischen realisiert, dass die Hypothekenzinsen auf den niedrigsten Wert seit drei Jahren gefallen seien. Die US-Notenbank hatte zuletzt einen vorsichtigeren Kurs signalisiert. Die Märkte erwarten keine Leitzinserhöhung mehr in diesem Jahr.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt. Werte des Stimmungsbarometers über 50 Punkten signalisieren, dass die Mehrheit der Häuserbauer die Bedingungen positiv beurteilt./jsl/bgf/he

