2016 war Bernie Sanders in den Vorwahlen nur knapp gescheitert. Doch diesmal ist vieles anders. Der linke Flügel der Demokraten ist umkämpft wie lange nicht mehr. Und andere sind jünger und frischer als er.

Der unabhängige US-Senator Bernie Sanders hat seine Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahlen angekündigt. Der 77-Jährige sagte am Dienstag einem Radiosender in seinem Heimatstaat Vermont, er werde erneut bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei antreten. Bei der letzten Wahl war er knapp an Hillary Clinton gescheitert, die letztlich für die Demokraten gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump antrat und verlor.

Seine Ankündigung verband Sanders mit Kritik an Amtsinhaber Donald Trump. "Ich denke, der jetzige Bewohner des Weißen Hauses ist peinlich für unser Land", sagte er dem Sender Vermont Public Radio. "Ich denke, er ist ein krankhafter Lügner." Zudem sei der derzeitige Präsident rassistisch, sexistisch, ausländerfeindlich und versuche, politisch damit zu punkten, dass er auf Minderheiten herumhacke.

"In unserem Wahlkampf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...