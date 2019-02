Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

VGG8477B1058 Urban Tea Inc. 19.02.2019 VGG9396G1000 Urban Tea Inc. 20.02.2019 Tausch 1:1

CA88557T1084 Codebase Ventures Inc. 19.02.2019 CA19200Q1000 Codebase Ventures Inc. 20.02.2019 Tausch 1:1