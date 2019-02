In der Innenarchitektur werden Ton-, Creme- und Korallenkombinationen sowie Metalltöne im Mittelpunkt stehen



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG SIGNATURE Markenbotschafter ("Ambassadors") - Experten für die Branchen Innenarchitektur, Architektur und Mode - haben fundierte Prognosen für die Trends abgegeben, die das Jahr 2019 bestimmen werden. Darren Palmer, Australiens herausragender Innenarchitekt, wirft einen Blick auf das, was dieses Jahr in puncto Heimdekor eine wichtige Rolle spielen wird. Dafür hat er die LG SIGNATURE Produkte mit den neuesten Farben und Materialien kombiniert, um Flair und Funktionalität zu vermitteln. Auch Hadi Teherani, einer der führenden deutschen Architekten, und sein Landsmann Modedesign-Ikone Michael Michalsky äußern sich zu neuesten Trends, die 2019 in ihren jeweiligen Branchen dominieren werden.



Hier geht es zur interaktiven Multi-Channel-Pressemitteilung: http s://www.multivu.com/players/English/8495551-lg-signature-ambassadors- design-trends/



Palmer, der auch erfolgreicher Autor ist und als charismatischer Juror in der australischen Fernsehreihe "The Block" mitwirkt, geht davon aus, dass 2019 Ton-, Creme- und Korallentöne populär sein werden. Er glaubt, dass die kühleren, spielerischeren Korallenelemente als Weiterentwicklung der Töne "Blush Pink" und "Millennial Pink" die Popularität von Terrakotta- und Ton-Farbtönen neu beleben werden, wobei Creme als perfekter Ton für Kontrast und Abwechslung dienen wird.



Weiter sagt er voraus, dass in den Einrichtungspaletten der Innenarchitektur Metalle von zentralem Interesse bleiben. Ausführungen wie Edelstahl, Nickel und Chrom stellen durch ihre Kombination aus Haltbarkeit und klassischer Anmutung zeitlose, beständige Elemente dar. Auch Metalle wie Messing und Gold werden einen großen Teil des Jahres 2019 weiter Anklang finden.



"Was neutralere und monochromatische Farbschemata anbelangt, wird Mattschwarz nach 2018 auch dieses Jahr wieder eine attraktive Option sein. Für zeitgemäße Innenarchitektur-Schemata werden dabei als nuancenreichere Version dunklen Metalls Mattmetall-Töne wie 'Gun Metal' und Anthrazit zum Einsatz kommen", so Palmer. Inspiriert von der reduzierten LG SIGNATURE Design-Ästhetik und geleitet von seiner eigenen untrüglichen Sensibilität, hat der berühmte Innenarchitektur-Experte seine Küche umgestaltet und auf die Titan-Metall-Ausführung des LG SIGNATURE Kühlschranks abgestimmt.



Im Modebereich sieht LG SIGNATURE Markenbotschafter Michael Michalsky für das Jahr 2019 geschlechtsneutrale Mode ("Genderless Fashion") sowie performance-inspirierte Luxus-Sportswear - Mode, die von Sport- und Streetwear inspiriert ist - als wichtige Trends. Er erwartet zudem, dass wir auf Laufstegen und im Einzelhandel dieses Jahr wieder mehr "Knallfarben" sehen werden - sowohl Rot und Orange in unterschiedlichsten Nuancen als auch auch Gelb-, Grün- und Blautöne. Michalsky, der sich immer auch für die bestmögliche Methode zur Pflege von Textilmaterialien interessiert, lobte die Funktion der Inverter-Wärmepumpen-Trocknung ("Inverter Heat Pump Drying") der LG SIGNATURE Waschmaschine. Diese ermöglicht eine schonende Pflege mit einer Trocknung bei einer niedrigen Temperatur zwischen 60 bis 70 Grad Celsius. "Die LG SIGNATURE Waschmaschine hat für mich eine exzellente Reinigungswirkung. Alle Flecken werden ohne verlaufende Farben perfekt und sanft herausgewaschen", fügt er an.



Aus dem Blickwinkel des Architekten fügt Hadi Teherani hinzu, dass benutzerfreundliche Designs, bei denen personalisierter Raum und personalisiertes Erleben im Vordergrund stehen, sich auch dieses Jahr durchsetzen werden. "Architekten arbeiten daran, für Menschen eine Umgebung zu schaffen, die positiv und stimulierend erlebt wird. Auch die aktuellen Impulse der Digitalisierung des Bauens oder Parametrische Fassaden müssen diesen Anspruch erfüllen." Mit seinem intuitiven Design und der intelligenten SmartThinQ-Anwendung ist LG SIGNATURE die perfekte Ergänzung von Räumen dieser Art, da die Produkte die Bedürfnisse der Personen, die in diesen Räumen arbeiten oder leben, ohne Weiteres decken kann.



LG SIGNATURE baut seine weltweite Kampagne kontinuierlich weiter aus. Die Marke sorgte kürzlich auf der "CES 2019" für Aufsehen, als es den neuen "LG SIGNATURE OLED TV R" vorstellte - den weltweit ersten Fernseher mit rollbarem Display. Die vielfältigen Initiativen der weltweiten Kampagne machen den Anspruch von LG SIGNATURE deutlich, den Lifestyle-Markt mit Heimgeräten anzuführen, die in gleichem Maße Leistung und Ästhetik verkörpern.



Informationen zu LG SIGNATURE



LG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. Mit der Symbiose des Besten aus LGs Technologie und Design in einer Marke bietet LG SIGNATURE Kunden eine Kollektion, die sich durch subtile Eleganz und hochklassige Leistung auszeichnet. Zur LG SIGNATURE Produktfamilie gehören der InstaView Door-in-Door Kühlschrank, die TWINWash Waschmaschine, der Luftreiniger sowie der preisgekrönte "Wallpaper"-Fernseher "OLED TV W". Alle LG SIGNATURE Produkte stehen für kompromisslose Qualität und richten ihren Fokus auf das Wesentliche. Die LG SIGNATURE Kollektion erhielt für ihren technischen Innovationsgrad und ihr anspruchsvolles Design schon etliche Branchenauszeichnungen, darunter den "CES Best of Innovation Award" 2017, den "iF Gold Award" 2016, den "Red Dot Design Award" 2016 und den "Engadget Best of CES Award" 2019 für den LG SIGNATURE "OLED TV R".



