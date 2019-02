Geely (WKN: A0CACX) "schockierte" zuletzt mit einer ganzseitigen Werbeanzeige im renommierten Wirtschaftblatt "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Die Annonce darf durchaus als Seitenhieb gegen Daimler (WKN: 710000) & Co. verstanden werden. Dabei läuft es weder bei Geely noch beim ebenfalls chinesischen E-Auto-Vorreiter BYD (WKN: A0M4W9) rund.

Das legen zumindest die Verläufe der Aktienkurse beider chinesischer Unternehmen nahe, die sich jeweils deutlich verbilligt haben. Aber auch Daimler bleibt beim Gewinn massiv hinter den eigenen Erwartungen. Umso wichtiger wird die E-Mobilität für alle Beteiligten. Wer gewinnt den Dreikampf am Ende?

Neben den PKW sollen auch Bus und LKW mittelfristig auf elektrische Antriebe umgestellt werden. Quelle: Daimler AG

Daimler vs. Geely: Wer hat am Ende die Nase vorn?

Die neue Elektromarke namens "EQ" soll Daimler in die Zukunft der Elektromobilität führen. Dafür sind allerdings milliardenschwere Investitionen nötig, die dem Konzern gerade - und auch in Zukunft - Ergebnisse vermiesen werden. Beispiel gefällig?

Daimler blieb im Geschäftsjahr 2018 mit einem EBIT in Höhe von 11,1 Milliarden Euro weit unter dem Vorjahresniveau von 14,3 Milliarden Euro. Entscheidend ergebnisbelastend wirken sich die "hohen Vorleistungen für innovative Technologien" aus. Damit sind die Investitionen in die E-Mobilität gemeint. Das EBIT in 2019 soll ebenfalls nur "leicht" steigen. Allein für die Versorgung ...

