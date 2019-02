Nürnberg (ots) - Bereits zum vierten Mal präsentierte die internationale Markenbewertungs-Organisation GREEN BRANDS auf der BIOFACH-Messe in Nürnberg alle bereits ausgezeichneten Marken. Größte Aufmerksamkeit erreichten dabei die aktuellen Zertifikats-Überreichungen für neun Marken in drei Ländern!



claro, der umweltfreundliche Geschirrspülmittel Hersteller aus Österreich, leitet mit dem GREEN BRANDS Austria 2019/2020 Zertifikat nun das bereits fünfte GREEN BRANDS-Auszeichnungsverfahren in Österreich ein und erhielt nach erfolgreicher Re-Validierung das Gütesiegel mit Stern.



Erstmals erhielten die GREEN BRANDS Germany Auszeichnung Wickel & Co., die Manufaktur für traditionelle Hausmittel im Allgäu sowie die nanopool® GmbH für die weltweit neuartige wassersparende Produktserie für den Haushalt "Die grünen Helden®" und die Spa Vivent Vertriebs GmbH für die unicorn Seifendose aus einem Biopolymer, zu 100% biologisch abbaubar und 100% Plastikfrei. Bereits zum zweiten Mal erhielten - nach erfolgreicher Re-Validierung - die ÜBERWOOD® Haarpflegeprodukte die GREEN BRANDS Auszeichnunung und damit das Gütesiegel 2019/2020 mit Stern.



Die Reinigungsmittel AlmaWin und Klar sowie die Destillerie DWERSTEG und lavera NATURKOSMETIK erhielten das GREEEN BRANDS Germany 2019/2020 Gütesiegel mit drei Sternen nachdem sie bereits zum dritten Mal das Re-Validierungsverfahren erfolgreich bestanden haben. Größte Ehre erfuhr dabei Monika und Ludger Teriete von DWERSTEG, da es sich Ursula Heinen-Esser, Umwelt- und Landwirtschaftsministerin NRW, bei ihrem Messerundgang nicht entgehen ließ, das Zertifikat zusammen mit Norbert Lux, dem Initiator und Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation persönlich zu überreichen!



Bei lavera NATURKOSMETIK freute sich Markengründer Thomas Haase am Laverana Stand der VIVANESS auch über die erstmalige Auszeichnung zu den GREEN BRANDS Switzerland!



GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation, die ökologisch nachhaltige Marken auszeichnet und das GREEN BRANDS Gütesiegel verleiht.



Das weltweit einzigartige dreistufige Verfahren (Nominierung, Validierung, Jury-Entscheid) zur Auszeichnung wird zusammen mit dem internationalen wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsinstitut SERI (Wien) sowie hochrangigen und hochkompetenten Jury-Mitgliedern in zweijährigem Turnus durchgeführt.



GREEN BRANDS agiert neben Deutschland und Österreich auch in der Schweiz, in Ungarn, der Slowakei und der Tschechischen Republik und hat nach über 450 Validierungen bereits über 170 Marken ausgezeichnet. Die Expansion in weitere Länder ist geplant.



