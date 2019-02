(shareribs.com) New York 19.02.2019 - Die Analysten von Bloomberg New Energy Finance teilten in der vergangenen Woche mit, dass weltweit im vergangenen Jahr Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von gut 45 GW errichtet haben. Vestas führt mit deutlichem Abstand. Wie Bloomberg New Energy Finance mitteilte, ist der globale Zubau von Onshore-Windkraftkapazitäten im vergangenen Jahr um drei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...