ElringKlinger mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018, Ausblick für 2019 und Vorschlag der Dividendenaussetzung DGAP-Ad-hoc: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende ElringKlinger mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018, Ausblick für 2019 und Vorschlag der Dividendenaussetzung 19.02.2019 / 17:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ElringKlinger mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018, Ausblick für 2019 und Vorschlag der Dividendenaussetzung Dettingen/Erms (Deutschland), 19. Februar 2019 +++ Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen hat sich der ElringKlinger-Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr umsatzseitig klar verbessert. Mit 1.697,0 Mio. Euro legte der Umsatz 2018 um 33,0 Mio. Euro oder 2,0 % zu. Das organische Umsatzwachstum, d.h. um Währungs- und Konsolidierungskreiseffekte bereinigt, betrug 121,8 Mio. Euro oder 7,3 %. Sein Ziel, organisch um 2 bis 4 Prozentpunkte stärker als der Markt zu wachsen, hat das Unternehmen damit übertroffen. Das EBIT vor Kaufpreisallokation lag bei 100,4 Mio. Euro, das bedeutet eine Marge von 5,9 %. Der Konzern hatte zuvor mit rund 7 % gerechnet. Für das niedrigere Margenniveau waren auch im vierten Quartal mehrere Faktoren verantwortlich: Die Rohstoffpreise verharrten - auch durch die Stahl- und Aluminiumzölle - auf hohem Niveau. Zudem konnten in der NAFTA-Region zwar die Optimierungsmaßnahmen weiter erfolgreich umgesetzt werden, sie erzielten jedoch bislang nicht Ergebniseffekte in der erwarteten Höhe. Insgesamt resultierte im vierten Quartal 2018 ein Umsatz von 429,8 (419,3) Mio. Euro (+2,5 %, organisch +7,1 %) und ein EBIT vor Kaufpreisallokation von 11,9 (30,7) Mio. Euro, was einer Marge von 2,8 % (7,3 %) entspricht. Auf Basis der vorläufigen Ergebniszahlen schlägt der Vorstand vor, für das Geschäftsjahr 2018 die Dividendenzahlung auszusetzen, um die Innenfinanzierung - auch in Verbindung mit dem kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Konsortialkredit über 350 Mio. Euro - für den Transformationsprozess weiter zu stärken. Für 2019 rechnet ElringKlinger erneut damit, die Zuwachsrate der globalen Automobilproduktion, die derzeit bei 0 bis +1 % gesehen wird, mit seinem organischen Umsatzwachstum um 2 bis 4 Prozentpunkte zu übertreffen. Auf der Ergebnisseite ist 2019 jedoch nicht zu erwarten, dass der Verkaufserlös des Hug-Teilkonzerns, der 2018 in das Ergebnis geflossen ist, vollständig kompensiert werden kann. Die Kostenoptimierung in der Schweiz wird 2019 zum Abschluss gebracht, in der NAFTA-Region werden entscheidende Fortschritte erwartet. Die schwierigen Marktsituationen in vielen Regionen der Welt, die politische und wirtschaftliche Unsicherheit und insbesondere die nicht vorhersehbaren Folgen der zunehmenden Handelskonflikte - vor allem im Hinblick auf Rohstoffpreise und Autozölle - können den Ergebniseffekt der Maßnahmen jedoch einschränken. Daher plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2019 mit einer EBIT-Marge vor Kaufpreisallokation von 4 bis 5 %. Aufgrund des implementierten Maßnahmenkatalogs ist darüber hinaus davon auszugehen, dass die Cashflow-Situation bereits 2019 entscheidend verbessert werden kann, so dass ein positiver operativer Free Cashflow zu erwarten ist. Die mittelfristigen Ziele werden bestätigt. Detaillierte und endgültige Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 wird ElringKlinger am 27. März 2019 veröffentlichen. Über die ElringKlinger AG Als Automobilzulieferer ist ElringKlinger ein verlässlicher Partner für seine Kunden, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Ob optimierter Verbrennungsmotor, leistungsfähiger Hybridmotor oder umweltfreundliche Batterie- und Brennstoffzellentechnologie - ElringKlinger bietet für alle Antriebsarten innovative Lösungen. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich entweder bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert oder bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Für die immer komplexeren Verbrennungsmotoren entwickelt der Konzern sein Leistungsspektrum rund um Dichtungen kontinuierlich weiter, um stets den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Lösungen der thermischen und akustischen Abschirmtechnik runden das Angebot ab. Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Hinweis: Zur Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen findet am morgigen Mittwoch, den 20. Februar 2019 um 10:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz statt. 19.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 