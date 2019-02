Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.02.2019 Kursziel: 26,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick, Speck Bestätigung des Jahresausblicks und Strategiekonkretisierung auf der diesjährigen Hauptversammlung Am vergangenen Donnerstag fand die diesjährige Hauptversammlung der FORTEC Elektronik AG statt, auf der eine Bestätigung des Jahresausblicks und weitere Details zur Wachstumsstrategie bis zum GJ 2020/2021 bekannt gegeben wurden. Ziele für 2018/2019 bestätigt: Für das aktuelle Geschäftsjahr 2018/2019 erwartet der Vorstand weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich ohne Berücksichtigung der neu konsolidierten UK-Akquisitionen (MONe Umsatz ex. Akquisitionen: 84,3 Mio. Euro, +6,0% yoy). Mit der bestätigen Guidance sollte der von uns prognostizierte positive Umsatztrend auch im abgelaufenen zweiten Quartal angehalten haben. Wir erwarten weiterhin einen Q2-Umsatz i.H.v. 20,0 Mio. Euro (VJ: 17,4 Mio. Euro, +15,0% yoy). Mit Blick auf die Profitabilitätsentwicklung rechnet der Vorstand im Gesamtjahr unverändert mit einer leichten Verbesserung des EBITs. Dies erachten wir aufgrund des starken Zuwachses in Q1 sowie der erwarteten Fortsetzung des profitablen Wachstums in Q2 als gut erreichbar (MONe EBIT-Marge 2019e: 8,4%, +80 BP yoy). Weichenstellungen im aktuellen Geschäftsjahr: Während der Präsentation stellte die Vorstandssprecherin Frau Maile die wichtigsten strategischen und operativen Themen für das restliche Geschäftsjahr vor. Hierzu gehören insbesondere die Fertigstellung und der Umzug der Tochtergesellschaft Emtron in das neue Büro- und Logistikzentrum in Riedstadt, womit sich die zukünftigen Lagerkapazitäten im Bereich Stromversorgungen annähernd verdoppeln dürften. Ein weiteres wichtiges Thema ist die operative Integration der beiden neuen UK-Gesellschaften in den Gesamtkonzern, inklusive Konsolidierung des ERP-Systems. Daneben stehen die konzernweite Modernisierung der IT Landschaft, neue Kooperationen im Entwicklungsbereich sowie die Angleichung der Prozesse und Standards im Qualitätsmanagement im Fokus. Erreichung der Ziele über 2019 hinaus konkretisiert: Des Weiteren legte FORTEC konkrete Planungen vor, mit denen das Umsatzziel von 100 Mio. Euro bis zum GJ 2020/2021 erreicht werden soll. Neben dem Ausbau der Lagerkapazitäten im Distributionsgeschäft sowie der Intensivierung von Vertriebsaktivitäten sind weitere Akquisitionen und die fortschreitende Internationalisierung der bestehenden Geschäftsfelder geplant. Eine Verbesserung auf Profitabilitätsebene soll insbesondere durch den stärkeren Verkauf von komplexen technischen Lösungen, den Einsatz von Eigen- und Zusatzprodukten sowie die stärkere Fokussierung auf das Projektgeschäft erreicht werden. Nachhaltig strebt das Unternehmen dadurch eine EBIT-Marge > 8% an. Fazit: Mit der auf der HV bestätigten Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr und einer Konkretisierung der mittel- bis langfristigen Planung sehen wir FORTEC weiterhin auf Kurs. Wir erwarten mit Blick auf die Ende März anstehenden Q2-Zahlen eine Fortsetzung des positiven Newsflows und bestätigen vor diesem Hintergrund unser Rating ??zKaufen" sowie das Kursziel von 26,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17581.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2019 11:02 ET (16:02 GMT)