Die im MDax notierten Sartorius-Vorzüge haben sich am Dienstag nach endgültigen Zahlen und bestätigtem Ausblick schrittweise vorgearbeitet. Gegen Handelsende waren sie in dem Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen der zweitbeste Wert mit plus 1,88 Prozent auf 152,00 Euro. Sie nahmen damit ihr Rekordhoch von Ende August bei 162,20 Euro wieder ins Visier.

Der Göttinger Konzern will in den kommenden Jahren noch profitabler werden. Triebfeder dürfte vor allem die Sparte Bioprocess Solutions sein, in der Sartorius Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika anbietet.

Bereits Ende Januar waren die Aktien aus ihrer Seitwärtsbewegung ausgebrochen und hatten mit einem Sprung bis auf 135 Euro sehr positiv auf die vorläufigen Geschäftszahlen reagiert./ajx/he

ISIN DE0007165631

AXC0254 2019-02-19/17:39