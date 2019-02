Mainz (ots) -



Mittwoch, 20. Februar 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Janine Kunze, Schauspielerin







Mittwoch, 20. Februar 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte



Sonne, Dünen und ein wenig Heimweh - Deutsche Fotografin auf Gran Canaria







Mittwoch, 20. Februar 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Neues von Andrea Berg - Sängerin nach Auszeit zurück Hartmut Engler engagiert - PUR-Sänger gegen Analphabetismus Christian Bale im Kino - Filmstart: "Vice - Der zweite Mann"







Mittwoch, 20. Februar 2019, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Walhaie in Gefahr - Giganten der Meere Das System Salvini - Posen, poltern, pöbeln Armut und Ärztemangel in Rumänien - Die trampende Krankenschwester Wintergemüse aus Andalusien - Ernte ohne Ende



