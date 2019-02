Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag eine erste Attacke auf das Jahreshoch gescheitert. Mit 11.371,44 Punkten verfehlte der DAX das Hoch von Anfang Februar am Vormittag um lediglich 0,3 Punkte. Anschließend kamen kleinere Gewinnmitnahmen auf, so dass der Leitindex mit einem nur noch geringen Plus von 0,1 Prozent bei 11.309 Punkten aus der Sitzung ging.

Marktteilnehmer zeigten sich aber optimistisch, dass weitere Attacken auf das Jahreshoch folgen werden. Denn der Euro-Stoxx-50 hat das Februarhoch bereits am Freitag überwunden und damit ein Kaufsignal erzeugt. "Der DAX bleibt auf dem Sprung", so Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets.

Der ZEW-Index konnte dem Markt keine Impulse geben. Er deutet weiterhin auf Konjunkturschwäche hin, auch wenn er nicht ganz so schwach ausgefallen ist wie befürchtet.

Wirecard weiter auf Erholungskurs - Aufatmen bei Autoaktien

Den größten DAX-Gewinner stellten erneut Wirecard, die ihre Erholung mit einem Plus von 4,6 Prozent auf 120,25 Euro fortsetzten. Damit profitierten sie weiterhin von dem Leerverkaufsverbot durch die BaFin.

Zu einem Aufatmen kam es bei den Autoaktien. Denn die nach dem Feiertag befürchteten US-Verkaufsaufträge blieben aus. "Mit einer Einstufung der US-Autoimporte als Bedrohung der nationalen Sicherheit wird aber weiter gerechnet", so ein Händler. Andererseits stützte der fortgesetzt schwache Euro die Stimmung etwas. VW zogen um 0,3 Prozent an, BMW stiegen um 0,6 Prozent und Daimler um 0,1 Prozent.

Schwach im Markt lagen die Banken. Im DAX führten Deutsche Bank mit einem Minus von 2,1 Prozent die Verliererliste an, im MDAX zeigten sich Commerzbank 1,7 Prozent schwächer. Grund waren enttäuschende Zahlen der Großbank HSBC.

Heidelbergcement übertrifft Markterwartungen

Heidelbergcement hat im vierten Quartal bei steigenden Einnahmen operativ weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, die Markterwartungen damit aber übertroffen. Mit der Schuldentilgung und der Optimierung des Portfolios kam der DAX-Konzern im vergangenen Jahr gut voran. "Vor allem diese Kombination aus besseren Zahlen und etwas stärkerem Schuldenabbau verblüfft etwas angesichts der Konjunkturängste zum Jahresende", sagte ein Händler. Auf der negativen Seite sei aber klar der Kostendruck von der Rohstoffseite erkennbar. Der Kurs legte um 3,6 Prozent zu.

Tom Tailor lässt Übernahmeangebots-Preis deutlich hinter sich

Seit langem begleiten die Chinesen den Niedergang des Modehändlers Tom Tailor. Nun hat Fosun den Anteil im Rahmen einer Barkapitalerhöhung auf 35,35 Prozent erhöht und gibt in der Folge ein Übernahmeangebot ab. Dieses liegt bei 2,26 Euro je Aktie. Die Aktie legte deutlich stärker um 11,3 Prozent auf 2,40 Euro zu. Tom Tailor sieht derzeit im Kerngeschäft nach Meinung von Hauck & Aufhäuser solide aus, nachdem das Modeunternehmen im Dezember einen Großteil der Marke Bonita abgeschrieben hat.

Borussia Dortmund macht es ihren Fans an der Börse nicht einfach. Nach einem torlosen Remis gegen den Tabellenletzten Nürnberg und dem fünften sieglosen Pflichtspiel nacheinander handelte die BVB-Aktie 2,1 Prozent leichter.

Im MDAX profitierten Gerresheimer mit einem Plus von 0,6 Prozent von mehreren positiven Analystenstimmen. Der Finanzchef wechselt zu Prosiebensat1, die ihr Minus deshalb etwas eindämmen konnten und noch 3,4 Prozent verloren. Morphosys fielen um 3,1 Prozent, nachdem der Firmenchef den Eintritt in den Ruhestand angekündigt hatte. Sartorius stiegen mit einer kräftigen Dividendenerhöhung um 2,7 Prozent auf 153,20 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 69,2 (Vortag: 57,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,87 (Vortag: 2,40) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.309,21 +0,09% +7,11% DAX-Future 11.306,50 +0,18% +6,94% XDAX 11.311,00 +0,07% +6,90% MDAX 24.375,67 -0,36% +12,91% TecDAX 2.633,62 +0,44% +7,49% SDAX 10.809,05 +0,01% +13,67% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,49 10 ===

