DAX-Anleger bekommen kalte Füße, HeidelbergCement überzeugt

Für einen kurzen Moment sah es am heutigen Dienstagvormittag so aus, als sollte der DAX seine Erholungsrallye vom Freitag vergangener Woche fortsetzen, allerdings bekamen Anleger schnell kalte Füße.

Das war heute los. In der Spitze ging es für den DAX um 0,6 Prozent auf 11.371 Zähler nach oben. Diese Gewinne mussten jedoch recht schnell wieder abgegeben werden. Die meiste Zeit des Tages drehte das wichtigste deutsche Börsenbarometer um den Vortagesschluss, da dieses Mal die Wall Street anders als zum Ende der vergangenen Woche keine Steilvorlage geliefert hatte.

Das waren die Tops & Flops. Im Fokus stand heute vor allem HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Die Aktie des Baustoffherstellers kletterte zwischenzeitlich um rund 5 Prozent in die Höhe und gehörte damit zu den DAX-Top-Performern, obwohl das Unternehmen zuletzt mit höheren Energiekosten zu kämpfen hatte und auch deshalb für 2018 einen Rückgang des operativen Ergebnisses ausweisen musste. Allerdings überzeugte HeidelbergCement mit einem Rekordjahr bei Absatz und Umsatz. Zudem fielen die Ergebnisbelastungen nicht ganz so stark wie am Markt befürchtet aus.

