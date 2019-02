Medienmitteilung

Dr. Carsten Voigtländer wird als Mitglied für den Arbonia Verwaltungsrat vorgeschlagen

Arbon, 19. Februar 2019 - Der Verwaltungsrat der Arbonia schlägt der Generalversammlung am 12. April 2019 die Zuwahl von Dr. Carsten Voigtländer als neues, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied vor.

Die stetige Stärkung der finanziellen Basis über die letzten Jahre erlaubt es der Arbonia zudem, für das Geschäftsjahr 2018 erstmals seit dem Geschäftsjahr 2013 den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung wieder eine verrechnungssteuerfreie Dividende vorzuschlagen.

Dr. Carsten Voigtländer bringt als ehemaliger CEO der Vaillant Group, ein im Bereich Heizung-, Lüftungs- und Klimatechnik tätiges Unternehmen, eine breite und ausgesprochen internationale Erfahrung mit. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Herr Dr. Voigtländer mit seinem breiten Fachwissen eine Bereicherung für den Verwaltungsrat ist und schlägt ihn deshalb der Generalversammlung im April 2019 als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied zur Wahl vor.



Die bisherigen Verwaltungsräte Alexander von Witzleben (Verwaltungsratspräsident), Peter Barandun, Peter E. Bodmer, Markus Oppliger, Heinz Haller, Michael Pieper und Thomas Lozser stehen für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr an der kommenden Generalversammlung erneut zur Wahl.



Der Verwaltungsrat schlägt ausserdem die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.20 pro Aktie vor.



Der Verwaltungsrat hat die Traktandenliste für die ordentliche Generalversammlung vom 12. April 2019 verabschiedet. Diese wird ab dem 20. März 2019 an die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft versendet. Ab dem gleichen Zeitpunkt kann sie auch auf der Website der Gesellschaft (www.arbonia.com (http://www.arbonia.com/)) eingesehen werden.

Kontakt

Alexander von Witzleben

Verwaltungsratspräsident und CEO

Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications

+41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

Diese Mitteilung, das Fact Sheet zu Herrn Dr. Carsten Voigtländer und weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite www.arbonia.c (http://www.arbonia.ch/)om.

Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 8'200 Mitarbeitende beschäftigt. Die Divisionen der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Sanitär, Fenster und Aussen- und Innentüren.