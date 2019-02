Gerry Weber International AG: Aufsichtsrat beruft Urun Gursu als Chief Product Officer in den Vorstand DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Personalie Gerry Weber International AG: Aufsichtsrat beruft Urun Gursu als Chief Product Officer in den Vorstand 19.02.2019 / 18:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel 17 MAR Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG beruft Urun Gursu als Chief Product Officer in den Vorstand (Halle/Westfalen, 19. Februar 2019) Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat heute Herrn Urun Gursu zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Herr Gursu wird in der Funktion des Chief Product Officer (CPO) die Verantwortung für den Produkt- und Kreationsbereich der GERRY WEBER Marken des GERRY WEBER Konzerns übernehmen. Zudem wird er den neu etablierten zentralen Beschaffungsbereich (Group Purchasing) einschließlich der Auslandsbüros und der "Inbound"-Logistik leiten. Urun Gursu wird sein Amt zum 1. März 2019 antreten und somit das Vorstandsteam mit Herrn Johannes Ehling als Sprecher des Vorstands sowie Chief Sales Officer (CSO) und Chief Digital Officer (CDO) und Herrn Florian Frank als Chief Restructuring Officer (CRO) ergänzen. Urun Gursu kommt zu GERRY WEBER, nachdem er zuletzt bei der Esprit GmbH, Düsseldorf, als Head of Merchandising Men Europe den Großteil der Wertschöpfungskette des Herrengeschäfts weltweit verantwortete. Zuvor leitete Herr Gursu bei MANGO in Spanien als Chief Product Officer und Mitglied des Executive Committee die vier Markenbereiche sowie die übergeordnete Markenstrategie. Für MANGO führte Herr Gursu u.a. eine neue Produktstrategie mit Fokus auf Maximierung kurzer Lieferzyklen im vertikalen System ein. Urun Gursu wird gemeinsam mit Herrn Johannes Ehling und Herrn Florian Frank die laufende Neupositionierung von GERRY WEBER wesentlich vorantreiben. Der Vorstand Mitteilende Person: Florian Frank Mitglied des Vorstands Tel.: +49 5201 185-140 ir@gerryweber.com 19.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerry Weber International AG Neulehenstraße 8 33790 Halle/Westfalen Deutschland Telefon: +49 (0)5201 185-0 Fax: +49 (0)5201 5857 E-Mail: info@gerryweber.com Internet: www.gerryweber-ag.de ISIN: DE0003304101 WKN: 330410 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX, Wiener Börse Ende der Mitteilung DGAP News-Service 777809 19.02.2019 CET/CEST ISIN DE0003304101 AXC0275 2019-02-19/18:39