Die Baumot-Aktie (WKN: A2G8Y8) rutscht unter die Marke von 1,50 Euro pro Aktie. So wenig war der Wert in den vergangenen 12 Monaten nicht wert. Vielleicht muss Baumot mal wieder den Kapitalmarkt anzapfen, wie die Gesellschaft das in der Vergangenheit bereits regelmäßig tat.

Hoffnungsschimmer: Der Bund stellt knapp 1 Milliarde Euro für die Nachrüstung von Hardware-Nachrüstungen von Handwerker- und Lieferfahrzeugen bereit und Baumot will sein für diesen Fahrzeugtypus angepasstes BNOx-System Anfang 2019 präsentieren. Nach unserem Informationen ist der Mercedes Sprinter mit BNOx-System bereits vorgestellt worden. Doch wir sind weiter skeptisch, was die nachaltige ...

