Altech Chemicals hat dank eines Kredits der Kfw IPEX bereits mit dem Bau seiner HPA-Verarbeitungsanlage in Malaysia begonnen. Nun gab das Unternehmen ein Update zum laufenden Mezzaninkreditantrag bei einer internationalen Investmentbank.

Genehmigungsverfahren eingeleitet

Wer einen Kredit bei der Kfw IPEX erhalten will, muss einen langwierigen Antragsprozess durchlaufen. Diese Due Dilligence hat Altech Chemicals (0,12 AUD | 0,07 Euro; AU000000ATC9) bereits gemeistert und deshalb einen 185 Mio. Dollar schwere Kredit von der deutschen Förderbank erhalten. Der Betrag reicht allerdings nicht aus, um die bereits im Bau befindliche HPA-Fabrik in Malaysia zu bauen. Deshalb bemühen sich die Australier um einen Mezzaninkredit bei einer internationalen Investmentbank. Allerdings akzeptiert die Bank die bereits vorliegenden Studien zur Wirtschaftlichkeit des Projekts nicht, sondern stellt seine eigenen Untersuchungen an. Altech gab nun ein Update zum Stand des Prozesses. Demnach hat man nun den ersten Schritt geschafft. Die Bank hat jetzt den Bericht des unabhängiger Fachberaters zu Altechs Projekt abgeschlossen. Im nächsten Schritt wird nun das interne Genehmigungsverfahren bei der Bank beantragt. Der Prozess beinhaltet einen unabhängigen rechtlichen ...

