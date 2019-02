Bundeskanzlerin Merkel und andere beschwören bei der Digitalisierung den europäischen Weg - aber niemand weiß, wie genau der aussehen soll. Vorbilder aus den USA können dabei nur bedingt helfen.

Die US-Forschungsagentur Darpa druckt ihren Direktorinnen und Programmmanagern an deren erstem Arbeitstag das Vertragsende auf den Hausausweis. Richtet euch nicht zu sehr ein, soll das heißen, eure Zeit hier ist begrenzt. Und bis zu diesem Datum soll euer Vorhaben bitteschön auch erledigt sein.

Die Darpa-Verantwortlichen vertreten die Ansicht, diese Methode belebe den Einfallsreichtum, helfe dem Erfindergeist und spiegele die Realität: Innovation hat schließlich nicht ewig Zeit.

Kann Europa davon lernen?

In Deutschland - und in den meisten anderen europäischen Ländern - können sich die Menschen auch nach Jahren des Diskutierens schwer vorstellen, wo sie sich in einer digitalisierten Welt wiederfinden werden. Bisher überwiegt das Gefühl, dass das andere bestimmen werden: Facebook, Google, Amazon oder die chinesischen Unternehmen Tencent und Baidu.

Politiker und Wirtschaftsleute ringen darum, doch noch selbst zu bestimmen und zu beeinflussen, welche die Rolle Europas sein wird, wenn auf Grundlage von Daten neue Geschäftsmodelle entstehen und künstliche Intelligenz immer mehr Arbeitsschritte automatisiert. "Wir müssen selbstbewusst unseren eigenen Weg gehen", hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade wieder auf einer von Vodafone in Berlin organisierten Konferenz gesagt.

Sie meint damit: Europa soll weder werden wie die USA, wo, Beispiel Daten, wenige private Konzerne die größten Datenmengen vereinen und diese einsetzen, um Geld zu verdienen. Noch soll Europa wie China werden, wo der Staat wie selbstverständlich Daten seiner Bürger nicht nur nutzt, sondern auch ständig neue Datenpunkte schafft.

Nur, das gibt auch die Kanzlerin zu, müsste Europa dann eben eigene Antworten geben - und abgesehen von der umstrittenen Datenschutzgrundverordnung ...

