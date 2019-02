Hat Dan McCrum, Journalist bei der Financial Times, irreführende Berichte veröffentlicht und damit Anleger der Wirecard AG geschädigt? Ein Aktionär des DAX-Konzerns will genau das in Erfahrung bringen und hat deswegen Anzeige gegen ihn erstattet. Vertreten wird er von Ehssan Khazaeli. DER AKTIONÄR Börsen.Briefing. sprach mit dem Juristen, der Licht ins Dunkel bringen will. Im Interview erklärt er, worum es im Ermittlungsverfahren geht und warum dieses die Wirecard AG und ihre Aktionäre noch ein Jahr beschäftigen könnte.

