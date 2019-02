Meggitt Training Systems führt während seiner ersten Präsenz auf der Enforce Tac Fachmesse von 6. 7. März 2019 in Nürnberg am Stand 12-129 seinen tragbaren FATS 100P Simulator vor.

Das branchenführende FATS 100P nutzt die Schlüsselfunktionen des US Army Engagement Skills Trainer II und des US Marine Corps Indoor Simulated Marksmanship Trainer Programms und bietet eine signifikante Erweiterung der virtuellen Kleinwaffenausbildung. Es eignet sich ideal für den Einsatz in europäischen Einrichtungen für den Gesetzesvollzug.

"Da die taktischen Herausforderungen für den Gesetzesvollzug zunehmen, nutzt Meggitt seine internen Erfahrungen und das Kunden-Feedback, um seine Simulatorlinie ausgehend von den immersiven FATS 300 und 180 auf den tragbaren 100P zu erweitern", sagte Matt Cunningham, Director of Virtual Systems Sales bei Meggitt. "Besucher unseres Standes auf der Enforce Tac können viel dazulernen, insbesondere wie FATS 100P die gemeinsame Nutzung von Trainingsmaterial unter den Einheiten und den Feldeinsatz bei einfacher Einrichtung in einem Raum ermöglicht, der nicht direkt als Schulungsraum gedacht ist."

Der FATS 100P bietet erweiterte Funktionen für Ausbilder und Auszubildende, die Waffenhandhabung und Schussplatzierungsanalyse, automatische Schießübungen, videobasiertes Training für Eskalation und Deeskalation sowie erweiterte Grafikfunktionen in einem kompakten Paket. Das tragbare und leichte FATS 100P wird in zwei robusten Handtragetaschen in der Größe einer Großraumtasche geliefert, die einen einfachen Transport, einen einfachen Aufbau und eine einfache Bedienung durch eine Person ermöglichen.

Bis zu sechs Waffensimulatoren, darunter auch drahtlose BlueFire und konvertierbare BlueRail-Simulatoren, können gleichzeitig betrieben werden. Zu den ausgestellten Meggitt Waffen zählen M4-Karabiner, Glock-G17-Pistolen, Pfeffersprays und ein X26P-Taser.

Um eine Demonstration des Meggitt Simulators FATS 100P zu sehen und mit einem Vertreter des Unternehmens während der Enforce Tac zu sprechen, besuchen Sie den Stand 12-129 oder vereinbaren Sie einen Termin unter https://meggitttrainingsystems.com/about/request-a-meeting-with-meggitt-training-systems/.

Über Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, Hersteller der Technologien FATS und Caswell, ist eine Abteilung von Meggitt PLC und der führende Anbieter integrierter Schulungssysteme mit scharfer Munition und virtuellen Waffen. Nach der Übernahme der virtuellen Schulungssysteme der Marke FATS und der Schießanlagen für scharfe Munition und Zusatzleistungen von Caswell International dehnt Meggitt Training Systems seine Kapazitäten auf Grundlage der Arbeiten dieser beiden Branchenführer weiter aus. Weltweit sind über 13.600 Schießanlagen für scharfe Munition sowie 5.100 virtuelle Systeme von Meggitt im Einsatz, wo Streitkräfte, Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsdienste die Einschätzung von Situationen sowie ihre Treffsicherheit trainieren können.

Meggitt Training Systems beschäftigt an seinem Hauptsitz in Atlanta und in seinen Einrichtungen in Orlando (USA), Kanada, Großbritannien, in den Niederlanden, den VAE sowie in Australien und Singapur über 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen kann überall auf der Welt Servicepersonal für Ausbilderschulungen, Systeminstallationen und Wartung bereitstellen.

Über Meggitt PLC

Meggitt PLC hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und ist als internationaler Konzern in Nordamerika, Europa und Asien aktiv. Meggitt ist bekannt für die Entwicklung spezialisierter Technik für extreme Umgebungen. Das Unternehmen ist weltweiter Marktführer in der Luftfahrt-, Rüstungs- und Energieindustrie und beschäftigt in über 50 Fertigungsanlagen und regionalen Niederlassungen weltweit knapp 11.000 Mitarbeiter.

