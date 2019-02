Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -



Die Ratings sind die derzeit höchsten, die Fitch einem Öl- und Gasunternehmen weltweit zuweist



Branchenführende Ratings unterstreichen die hohe Upstream-Produktion und die signifikanten Reserven von ADNOC, die hohe Profitabilität, das wirtschaftlich ausgerichtete Geschäftsmodell, die Downstream-Integration und das konservative Finanzprofil



Hohe Kreditwürdigkeit unterstreicht das proaktivere Wertmanagement von ADNOCs Kapitalbasis und Anlagenportfolio und bestätigt die intelligente Wachstumsstrategie bis zum Jahr 2030



Die Ratings unterstreichen das Bekenntnis von ADNOC zu den Grundsätzen der Transparenz und guten Unternehmensführung



Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) gab heute bekannt, dass Fitch Ratings (Fitch) dem ADNOC-Konzern ein Standalone-Kreditrating von AA+ erteilt hat. Das Rating, so Fitch, unterstreicht die hohe Upstream-Produktion und die signifikanten Reserven des Unternehmens, die starke Profitabilität, das kommerziell ausgerichtete Geschäftsmodell, die Downstream-Integration und das konservative Finanzprofil. Das Rating, so Fitch, liege an der oberen Grenze des Ratingspektrums der Agentur für alle Öl- und Gasunternehmen.



Fitch hat ADNOC auch ein langfristiges AA Emittentenausfallrating (Issuer Default Rating, IDR) mit stabilem Ausblick zugewiesen, das dem staatlichen Rating von Abu Dhabi entspricht und die Einschätzung von Fitch hinsichtlich der engen Verbindungen zwischen ADNOC und der Regierung von Abu Dhabi widerspiegelt.



Sowohl das Standalone-Rating als auch das langfristige IDR-Rating sind die höchsten Ratings, die derzeit von Fitch für ein Öl- und Gasunternehmen weltweit vergeben werden.



Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Staatsminister der VAE und CEO des ADNOC-Konzerns, erklärte: "Die heutige Ankündigung von Fitch, einer der führenden globalen Ratingagenturen, würdigt die erstklassigen Ressourcen von ADNOC, unsere starke operative und finanzielle Performance, unser robustes Finanzprofil und unser diszipliniertes Anlagemodell. Diese branchenführenden Ratings spiegeln auch unseren offeneren und flexibleren Umgang mit strategischen Partnerschaften sowie das effizientere und aktivere Management unseres Kapitals und unserer Vermögenswerte wider und bestätigen die kühnen Ziele, die wir uns für ADNOC im Rahmen unserer progressiven Strategie bis 2030 gesetzt haben."



"Diese Ratings erhöhen die Transparenz für alle unsere Stakeholder, einschließlich unserer Aktionäre, Partner, Investoren, Kreditgeber und Mitarbeiter, da wir versuchen, unsere Ressourcen, Vermögenswerte und unser Kapital proaktiver zu verwalten, um einen höheren Wert aus jedem von uns produzierten Kohlenwasserstoffmolekül zu erzielen. Diese hohen Bewertungen sind ein Beweis für die Transformation von ADNOC unter der klugen Führung der VAE sowie für die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeiter, die seit der Gründung zum nachhaltigen Wachstum von ADNOC beigetragen haben."



Die neuen Fitch-Ratings bestätigen die intelligente Wachstumsstrategie von ADNOC bis zum Jahr 2030, die von einem unerschütterlichen wirtschaftlichen Fokus und einer leistungsorientierten Unternehmenskultur getragen wird. In den letzten drei Jahren wurde die progressive Entwicklung von ADNOC durch eine Reihe wichtiger Meilensteine untermauert. Das Unternehmen hat seine Geschäfte konsolidiert und seine Markenidentität vereinheitlicht; ist zum ersten Mal in die globalen Kapitalmärkte eingestiegen; hat den ersten Börsengang eines ADNOC-Geschäfts abgeschlossen; seine Konzessionen für neue strategische Partner geöffnet; neue Explorationsblöcke zum ersten Mal in der Geschichte Abu Dhabis ausgeschrieben; die unkonventionelle Industrie der VAE ins Leben gerufen; eine ehrgeizige Gasstrategie eingeleitet, die zunächst auf Selbstversorgung abzielte und dann den Übergang zum Nettoexporteur von Erdgas erreichte; eine umfangreiche Erweiterung der nachgelagerten Aktivitäten um 45 Milliarden USD eingeleitet; eine umfassende digitale Transformation durchgeführt und erste Schritte zur internationalen Expansion unternommen. Angeleitet von den strategischen Säulen Menschen, Leistung, Rentabilität und Effizienz schafft ADNOC eine dynamische Unternehmenskultur, die Ressourcen optimiert, Werte maximiert und Talente fördert. Im Jahr 2018 erreichte ADNOC sein Ziel von 3,5 Millionen Barrels pro Tag an Produktionskapazität und wurde letzten Monat zur wertvollsten Marke im Nahen Osten ernannt.



ADNOC hat diese Rating-Aktion im Rahmen seines neuen Ansatzes zur Erweiterung des Partner- und Investorenportfolios sowie zur aktiveren Verwaltung seiner Vermögenswerte und seines Kapitals durchgeführt. In den vergangenen Jahren hat ADNOC sein Spektrum und seine Art von Partnern über die traditionellen Energie- und Petrochemieunternehmen hinaus erweitert, um auch neue Partner und Investoren aus der gesamten globalen Finanz- und Investitionsgemeinschaft mit einzubeziehen. Obwohl ADNOC nicht plant, eine Anleihe auf Ebene der Konzernholding zu vergeben, werden diese Ratings einen besseren Zugang zu einer internationaleren Investorenbasis ermöglichen und ADNOC weitere intelligente Finanzierungsmöglichkeiten bieten.



Während des Kredit-Ratingverfahrens wurde ADNOC von der Bank of America Merrill Lynch und der Citigroup beraten.



Über ADNOC



ADNOC ist eine große diversifizierte Firmengruppe von Energie- und Petrochemieunternehmen, die täglich über 3 Millionen Barrel Öl und 297 Millionen Kubikmeter Rohgas produziert. Die integrierten Upstream-, Midstream- und Downstream-Aktivitäten werden von 14 spezialisierten Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.adnoc.ae. Für weitere Informationen: media@adnoc.ae.



