Freiburg (ots) - Familien haben es angesichts steigender Haus- und Wohnungspreise schwer, Eigentum zu erwerben. Um dem abzuhelfen, hat die Große Koalition in ihrer großzügigen Art beschlossen, ein Baukindergeld auszuschütten für Bau- und Kaufwillige. Jetzt bestätigt der Zentrale Immobilien-Ausschuss, was Fachleute schon längst vorhergesagt hatten: Das Baukindergeld treibt die Immobilienpreise. Die Verkäufer wissen, dass die Käufer vom Staat Geld bekommen - und schlagen das auf den Kaufpreis auf. Gewonnen ist also nichts. http://mehr.bz/khs43s



