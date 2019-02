Deutschland und Frankreich wollen eine EU-weite Industriepolitik unter ihrer Führung entwerfen.

Deutschland und Frankreich wollen angesichts einer zunehmenden Konkurrenz auf den Weltmärkten eine europäische Industriestrategie vorantreiben. "Wir müssen unsere Kräfte bündeln und stärker gemeinsam vorgehen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire am Dienstag in Berlin. Eine "Schlüsseltechnologie" sei der gemeinsame Aufbau einer Produktion von Batteriezellen für Elektroautos. In den nächsten Wochen solle eine Entscheidung über die Bildung eines Konsortiums fallen, sagte Altmaier. Eine unmittelbare staatliche Beteiligung sei derzeit nicht vorgesehen. Deutschland und Frankreich wollen den Aufbau einer Batteriezellen-Fabrik mit insgesamt 1,7 Milliarden Euro unterstützen. Europa müsse verstärkt in Forschung und Entwicklung von Zukunftstechnologien wie Batteriezellen...

