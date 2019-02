Düsseldorf (ots) - Der Chef des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat an Bund und Länder appelliert, am Mittwoch im Vermittlungsausschuss eine Einigung beim Digitalpakt Schule zu erzielen. "Das ist die letzte Chance, zum nächsten Schuljahr die geplanten Investitionen auch tatsächlich für die Schulen zu tätigen", sagte Meidinger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Er verwies darauf, dass Kommunen und Ländern den Bedarf der Schulen bereits abgefragt hätten. "Wenn der Startschuss für die Mittelvergabe fällt, könnten Länder und Kommunen endlich loslegen."



