BIRMINGHAMhat heute die Veröffentlichung des Cedar CT8 Rugged Tablet , einem Hochleistungs-Android-Tablet für stark beanspruchende Umgebungen, bekanntgegeben.



Das CT8 - das dritte Tablet aus der Cedar-Reihe von Juniper Systems - bietet gegenüber seinem Vorgänger, dem Cedar CT7G Rugged Tablet (2017), eine deutliche Leistungssteigerung und Verbesserung der GPS-Funktion. Hinter dem 8-Zoll-Display mit hoher Sichtbarkeit arbeitet ein 8-Kern-Prozessor aus der Snapdragon-Reihe von Qualcomm, auf dem Android 8.1 und die vollständige Palette an Google-Mobildiensten laufen. Dieser hocheffiziente Prozessor führt zu einem geringeren Stromverbrauch, weniger Wärmeentwicklung und einer besseren Gesamtleistung.

"Das CT8 ist schnell, erschwinglich und ein robuster Begleiter", sagte Cody Draper, Produktmanager für die Cedar-Reihe bei Juniper Systems. "Auf Baustellen, auf denen ein äußerst kostengünstiges und robustes Tablet benötigt wird, werden die Eigenschaften des CT8 diese Anforderungen problemlos erfüllen und sogar übertreffen."

Das CT8 Rugged Tablet enthält außerdem zwei Nano-SIM-Kartensteckplätze und erweiterte Standortdienste mit einem u-blox M8030 GNSS-Chip. Es werden verschiedene Satellitensysteme auf der ganzen Welt gleichzeitig empfangen und verfolgt, um eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei maximalem Satellitenzugriff zu erreichen, einschließlich des europäischen Galileo, des chinesischen BeiDou und des amerikanischen GPS.

Das CT8 ist rundum robust und nach IP67 zertifiziert, und es bietet überall Funktionalität und Vielseitigkeit. Der austauschbare Akku mit 8.000 mAh, zwei programmierbare Tasten, das durch Gorilla Glas geschützte Display und optionales Zubehör machen es zu einer erschwinglichen robusten Option für den Arbeitsplatz.

"Wir freuen uns über dieses beispiellose Cedar CT8-Tablet", sagte Simon Bowe, Geschäftsführer von Juniper Systems Limited. "Es eignet sich hervorragend für Mitarbeiter in Außenbereichen, die anspruchsvollen Arbeitsumgebungen ausgesetzt sind, und bietet im Vergleich zu den meisten robusten Tablets eine größere Flexibilität."

Das CT8 ist weltweit verfügbar und funktioniert in jedem GSM-Netzwerk. Erfahren Sie hier mehr.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems mit Sitz in Logan, Utah (USA), und Birmingham (Vereinigtes Königreich) entwickelt und fertigt ultra-robuste Handheld-Computer und bietet Lösungen zur Felddatenerfassung für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 setzen Experten innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, Rohstoffe sowie in Versorgungsunternehmen, im öffentlichen Dienst und beim Militär ein.

Kontakt: Simon Bowe, Managing Director

simon@junipersys.com (mailto:simon@junipersys.com)

+44 (0) 1527 870773

www.junipersys.com (http://www.junipersys.com)

Medienkontakt: Barbara Sanner

barbara.sanner@junipersys.com (mailto:barbara.sanner@junipersys.com)

+1 480 980 0298

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a534b008-040f-41fd-af39-4139ff956270