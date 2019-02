"Märkische Oderzeitung" zur Studie über Kinder:

"Alles in allem aber geht es den Kindern in Deutschland gut. Nicht nur materiell. Im Durchschnitt. Doch immerhin. Die meisten Eltern sorgen sich um ihre Kinder und behüten sie. Manchmal zu sehr. Wer ist schon perfekt? Es gibt jedenfalls keinen Grund, die Verelendung der Kinder in Deutschland auszurufen. Das gibt die aktuelle Studie mitnichten her. Es sollte jedoch zum selbstverständlichen Anliegen der Gesellschaft werden, das Elend der vorhandenen Kinderarmut zu bekämpfen."/yyzz/DP/he

AXC0008 2019-02-20/05:35