"Volksstimme" zur Vielfliegerei für die Regierung:

"Nicht nur, dass die Regierungsflieger pannenbedingt oft nicht fliegen können: Wenn die Maschinen schon fliegen, dann oft leer vom Rhein an die Spree. Ein unhaltbarer Zustand, den die Grünen zu Recht anprangern. Auch ohne die Intervention ist zumindest ein Ende absehbar, wenn der Berliner Flughafen fertig sein und die Regierungsstaffel dorthin umziehen wird - irgendwann. Anderer fliegerischer Irrsinn weit größeren Ausmaßes wird hingegen seit Jahren stillschweigend übergangen. Deutschland hat zwar eine Hauptstadt, aber noch immer zwei Regierungssitze: Bonn und Berlin. Da wird rein dienstlich jede Menge hin und her geflogen, obwohl dies ökonomisch und ökologisch ein Frevel sondergleichen ist. Zwei Drittel der Verwaltung sitzen in Berlin, ein Drittel in Bonn - daran soll sich nach dem Willen der Großen Koalition in dieser Legislaturperiode nichts ändern. Noch ein paar Jährchen, dann gibt es das Provisorium so lange, wie Bonn provisorisch Hauptstadt war."/yyzz/DP/he

