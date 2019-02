Rund fünf Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens will Premierministerin Theresa May am Mittwoch (18.30 Uhr) abermals mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker verhandeln. Nachbesserungen sollen dem Brexit-Abkommen doch noch eine Mehrheit im britischen Unterhaus sichern. Die EU lehnt allerdings jede Änderung des Vertrags ab.

Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten. Das von May mit den übrigen 27 EU-Staaten vereinbarte Austrittsabkommen fand Mitte Januar im britischen Parlament jedoch keine Mehrheit. Bei einem Brexit ohne Vertrag gäbe es keine Übergangsfrist und zunächst auch keine Basis für künftige Beziehungen beider Seiten. Die Wirtschaft befürchtet für diesen Fall schwere Verwerfungen.

Ein Ausweg ist noch nicht erkennbar. Junckers Sprecher Margaritis Schinas bekräftigte am Dienstag nochmals, die übrigen 27 EU-Staaten würden das Abkommen nicht wieder aufmachen. May hatte dagegen erklärt, ohne Änderungen im Vertrag gehe es nicht./vsr/DP/fba

