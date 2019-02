Der Vorstand des Jenaer Software-Anbieters Intershop legt am Mittwoch in Jena neue Geschäftszahlen vor. Sie zeigen, wie sich das börsennotierte Unternehmen im vergangenen Jahr entwickelt hat. Nach den ersten drei Quartalen 2018 steckte der Spezialist für Programme für den Internethandel noch in roten Zahlen. Der Vorstand hatte das mit einem Strategiewechsel begründet, der langfristig das Ruder herumreißen soll.

So setzt das Unternehmen verstärkt auf sogenannte Cloud-Lösungen, bei denen Kunden die Software nicht auf eigenen Computern installieren müssen. Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass die Beteiligungsgesellschaften Shareholder Value Beteiligungen und Shareholder Value Management Intershop übernehmen wollen. Der Vorstand begrüßte das./lif/DP/fba

