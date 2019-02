Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 19.2. -6,75%, Volumen 74% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 19.2. -3,74%, Volumen 179% normaler Tage , SEM: Semperit am 19.2. -2,74%, Volumen 23% normaler Tage , ABR: Barrick Gold am 19.2. 4,63%, Volumen 156% normaler Tage , 0YYA: YY Inc. am 19.2. 5,50%, Volumen 135% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 19.2. 16,12%, Volumen 274% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. JinkoSolar ZJS1 18.580 16.13% YY Inc. 0YYA 72.540 5.50% Barrick Gold ABR 13.550 4.63% Semperit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...