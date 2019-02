Wie soll man seine eigene Dienstleistung als einzigartig positionieren, wenn sie es gar nicht ist? Flugreisen unterscheiden sich zumeist nur in Preis und Uhrzeit. Umso unbeholfener wirken die Werbesprüche.

Ein Slogan ist ein "besonders in Werbung und Politik verwendeter, wirkungsvoll formulierter, einprägsamer Spruch". So kriegen Sie es definiert, wenn Sie Slogan googeln. Aber da steht nicht, was ein guter Slogan ist.

Ich würde sagen: Ein guter Slogan ist einer, der dazu beiträgt, die Marke von anderen abzuheben. Wenn Mercedes sagt: "Das Beste oder nichts", passt das zu einem Premiumautohersteller von Weltrang, der sich offenbar viel vorgenommen hat. Sagte Rewe einst: "Jeden Tag ein bisschen besser", war das ein Eingeständnis, dass es besser geht. Aber auch, dass die Bereitschaft da ist, Gas zu geben. Da steckte was dahinter.

Sobald sich aber die Dienstleistungs- oder Produktqualität einzelner Marken für Verbraucher kaum unterscheiden lässt, wird es haarig fürs Marketing.

Ein Beispiel dafür sind Biere. Jever hat noch Glück, dass die Werbeabteilung den herben Geschmack mit dem herben Norden verknüpfen kann (was natürlich Zufall ist). Aber beschreiben Sie mal in einem Claim den einzigartigen Geschmack von Krombacher, Becks, Hasseröder, Warsteiner, Berliner Kindl oder König Pilsener. Einzigartigkeit geht da nur übers Image. Also wird das eine das Bier für richtige Männer beim Grillen, das andere das Bier für die Großstädter auf dem Dach mit Blick auf den Fernsehturm und das nächste das Bier für den Feierabend auf dem Sofa.

Jetzt zu den Fluggesellschaften: Deren Leistung lässt sich kaum von dem unterscheiden, was die Konkurrenz macht: das Fliegen. Die meisten von uns kümmern sich bei der Wahl der Fluggesellschaft im Wesentlichen um:1.Preis2.Abflugzeit3.Abflugort

Erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...