begrüsst die gestern veröffentlichte Stellungnahme des Bundesrates

zur Interpellation von Nationalrat Mathias Reynard. Dieser wollte

wissen, ob "der Bundesrat den heutigen Mechanismus der Entschädigung

von Versicherungsmaklern nicht als undurchsichtig und problematisch"

erachtet. Wie der Bundesrat fordert auch der ASIP neue Regeln für

eine bessere Transparenz und einen fairen Wettbewerb bei der Beratung

von Arbeitgebern.



Die Beratung und Expertise der Broker bei einem Neuanschluss oder

bei der Überprüfung der bestehenden Anschlüsse kann für den

Arbeitgeber und die Versicherten durchaus eine wichtige Rolle spielen

und soll auch entsprechend entschädigt werden. Das heutige

Entschädigungsmodell mit erfolgs- und volumenabhängigen Provisionen

und jährlich wiederkehrenden Courtagen durch Sammel- und

Gemeinschaftseinrichtungen in der zweiten Säule führt aber dazu, dass

der Wettbewerb zwischen diesen Einrichtungen über die Höhe dieser

Zahlungen geführt wird, und nicht über die unabhängige Beurteilung

der Leistungen dieser Einrichtungen. Das ist vorsorgerechtlich

problematisch. Die potentiellen Interessenkonflikte können, wie u.a.

auch eine Studie von c-alm zeigt, zu Nachteilen für die Arbeitgeber

und die betroffenen Versicherten führen. Trotz Transparenzpflichten

können weder Interessenkonflikte noch überhöhte Zahlungen

ausgeschlossen werden.



Der ASIP will die Leistung der Broker keineswegs in Abrede

stellen. Die Tätigkeit einzelner Broker zeigt auch bereits heute,

dass eine aufwandbasierte Entschädigung durch den Auftraggeber

durchaus funktionieren kann. Um die Grundlage für einen echten und

fairen Wettbewerb zu schaffen, sind daher regulatorische Anpassungen

nötig - im Interesse der betroffenen Betriebe und der Versicherten.



